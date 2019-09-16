"Я очень прошу": в ПЦУ внезапно обратились к Зеленскому из-за обмена пленными с Путиным

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент попросил президента Украины Владимира Зеленского включить в списки на обмен пленными фигурантов "дела украинских диверсантов" Владимира Дудко и Константина Давыденко.

Как передает "Укринформ", с таким обращением Климент выступил на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 16 сентября.

"Есть еще два человека, имена которых я называю впервые - это Владимир Дудка... Он сейчас находится в очень тяжелом физическом состоянии. И второй человек - это Костя Давыденко, которому тоже пришлось немного помочь... Им вынесен приговор, и я очень прошу президента Украины Владимира Зеленского, новоизбранного главу СБУ, омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову, чтобы эти два человека были в списках на обмен и смогли вернуться в Украину", - сказал Климент.

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Также он добавил, что "у нас очень много крымских татар, которых посадили только за то, что они молились дома, вопреки закону Яровой".

"Тем татарам не нашлось места в мечетях и их судят за то, что они молятся Богу, и это тоже тема, которую надо поднимать... Кто они - хизбы, не хизбы, я не знаю, но в Крыму до 2014 года никто с поясом шахида не бегал, и ни одного теракта не было", - отметил Климент.

Климент обратился к Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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