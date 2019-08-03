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"Я ничего не подрывал!" Зеленский объяснил отставку Богдана

10.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский, который в субботу, 3 августа, приехал в Трускавец встретиться с партией "Слуга народа", прокомментировал скандал с увольнением главы его Офиса Андрея Богдана.

Так, журналисты спросили у главы государства, не считает ли он нужным после инцидента все же уволить чиновника (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Целые сутки общество было дезинформировано. Это был шаг к подрыву медиа", – возмутились они.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот из видео

"Я ничего не подрывал! Наши ребята, мы одна команда, мы сказали, что не держимся за кресла. Могу еще раз повторить", – заявил президент.

"Но не было ни официального подтверждения, ни опровержения. Вы считаете это нормальной ситуацией?" – спросили у президента.

"Опровержения чего? Он написал это заявление. В чем неправда? Человек готов в любое время, когда общество захочет..." – продолжил Зеленский, однако внезапно к нему подошел Богдан и прервал комментарий, закрыв собой президента.

"Я ничего не подрывал!" Зеленский объяснил отставку Богдана

Скриншот из видео

Владимир Зеленський

Владимир Зеленський

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан подтвердил, что писал заявление об увольнении с занимаемой должности. Однако, как документ появился в интернете, ему неизвестно. Он обвинил в этом спецслужбы.

Зеленский же заявил, что подобные заявления написали все члены его команды, поскольку они "не держатся за кресла".

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан
Место
Украина
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Але рожі.... "Я никому ничего не должен!"... Не забули? Що хотіли то і маєте.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Что,успел уже хапнуть и пора валить?
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