"Я ничего не подрывал!" Зеленский объяснил отставку Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский, который в субботу, 3 августа, приехал в Трускавец встретиться с партией "Слуга народа", прокомментировал скандал с увольнением главы его Офиса Андрея Богдана.

Так, журналисты спросили у главы государства, не считает ли он нужным после инцидента все же уволить чиновника (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Целые сутки общество было дезинформировано. Это был шаг к подрыву медиа", – возмутились они.

Владимир Зеленский Скриншот из видео

"Я ничего не подрывал! Наши ребята, мы одна команда, мы сказали, что не держимся за кресла. Могу еще раз повторить", – заявил президент.

"Но не было ни официального подтверждения, ни опровержения. Вы считаете это нормальной ситуацией?" – спросили у президента.

"Опровержения чего? Он написал это заявление. В чем неправда? Человек готов в любое время, когда общество захочет..." – продолжил Зеленский, однако внезапно к нему подошел Богдан и прервал комментарий, закрыв собой президента.

Скриншот из видео

Владимир Зеленський Скриншот из видео

❗️ Володимир Зеленський приїхав до Трускавця й прокоментував скандал навколо "відставки" Андрія Богдана pic.twitter.com/JZAcQfLFaq — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан подтвердил, что писал заявление об увольнении с занимаемой должности. Однако, как документ появился в интернете, ему неизвестно. Он обвинил в этом спецслужбы.

Зеленский же заявил, что подобные заявления написали все члены его команды, поскольку они "не держатся за кресла".

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