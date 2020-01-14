"Я не спал!" Отдых "слуги" в Раде засняли на видео: он нелепо оправдался

Депутат от фракции "Слуги народа" Игорь Васылив заснул во время заседания в сессионном зале Верховной Рады.
Инцидент произошел во вторник, 14 января. Видео с нардепом опубликовал Александр Гончаров на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На записи видно, как парламентарий спит полулежа, а затем просыпается и трет лицо. В комментариях под публикацией Васылив отметил, что скучал, а не спал.
Игорь Васылив
Нардеп уснул в Раде
Коллаж
Ранее OBOZREVATEL писал, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук заснул во время заседания Верховной Рады. Инцидент с парламентарием попал на видео.
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