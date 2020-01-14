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15 января • обновлено в 01:43
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"Я не спал!" Отдых "слуги" в Раде засняли на видео: он нелепо оправдался

1.2т
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Депутат от фракции "Слуги народа" Игорь Васылив заснул во время заседания в сессионном зале Верховной Рады.

Инцидент произошел во вторник, 14 января. Видео с нардепом опубликовал Александр Гончаров на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, как парламентарий спит полулежа, а затем просыпается и трет лицо. В комментариях под публикацией Васылив отметил, что скучал, а не спал.

Игорь Васылив

Игорь Васылив

Нардеп уснул в Раде

Нардеп уснул в Раде

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"Другие – не люди?" "Слуга народа" отличился выходкой в Раде
"Я не спал!" Отдых "слуги" в Раде засняли на видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук заснул во время заседания Верховной Рады. Инцидент с парламентарием попал на видео.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины депутат Партия Слуга народа
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