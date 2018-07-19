ПРИШЛО ВРЕМЯ РАССТАВИТЬ некоторые акценты над десятой буквой русского алфавита и прояснить мою позицию по ключевым вопросам. В том числе, моих гуманитарных и внешнеполитических предпочтений.

Итак, я не сепар, не ватник, не запроданець Кремля, не агент ФСБ, не почитатель Путина и не "адепт рускага мира" (вообще не понимаю значения этого выражения).

Однако, я точно не вышеватник, не последователь националистической идеологии, не приверженец героизации Шухевича, Бандеры и других деятелей УПА, которых считаю преступниками. Более того, я презираю всех радикалов а-Ля Вятрович, Фарион или Ницой, и агрессивных нео-нацистов.

И те и другие манипулируют на низменных чувствах и спекулируют на патриотизме. Я считаю, что они сознательно ведут к разрушению Украины.

Да, я русскоязычный гражданин Украины, неплохо знающий Украинский и умеющий коряво изъяснятся на английском. Я люблю свою замечательную страну, но не могу гордиться своим государством, которое безбожно грабит своих граждан, унижает их, цинично использует в своих целях и не способно защитить их. Оно (государство) вообще не способно ни на что, кроме фантастического обогащения представителей олигархических кланов и политической верхушки.

Далее. Мне действительно ближе русская литература и русский (советский, российский) кинематограф. Это мой выбор и мое право. У каждого свой вкус.

И не следует меня "ломать через колено", насильно прививая вкус ко всему украинскому. Создайте конкурентный продукт, заинтересуйте меня, и не надо будет вводить квоты и запрещать мне смотреть то, что мне нравится. В патриотизм не загоняют палкой. Его воспитывают и создают для него условия. Тем более, в такой поликультурной и полинациональной стране, как Украина.

Следующий момент. Политический. Слишком много сегодня вокруг этого спекуляций. Я точно знаю, что для принятия правильных решений, нужно адекватно оценивать ситуацию. Адекватно и объективно, а не примитивно и лживо. Мало произносить патриотические лозунги и нарочито демонстрировать вышеванку под Бриони. Это не решает проблем в современном мире, а лишь усугубляет их. Недооценка врагов и переоценка друзей, - одинаково глупы и разрушительны.

Как я отношусь к Путину?

Признаю, что он хитрый, умный, коварный и агрессивный игрок мирового уровня, способный очень высоко поднимать ставки. Да, он авторитарный и жёсткий правитель большой ядерной державы, который хочет возродить Империю и контролировать многие процессы, в том числе и в моей стране. Да, аннексировал Крым и причастен к событиям на Донбассе. Это бесспорно. Таковы современные реалии.

Однако, следует признать. Он незаурядный руководитель, если после 18(!!!!) лет правления в сложной и громадной России имеет такой рейтинг. Пусть не 75%. Пусть 40-45. Не важно. У наших деятелей к концу 3-го года рейтинг не поднимается выше 7-8%. Хотя и хотят все править, как он. Только скрывают это.

Как я отношусь к Трампу, Госдепу и Америке вообще? Они так же агрессивны и самодовольны, так же стремятся к порабощению слабых государств и используют нашу страну в своих политических интересах. Они так же ведут массу военных конфликтов в мире и пытаются решать свои экономические и политические интересы посредством оружия и силы. Единственное отличие в том, что Америка все это совершает под благовидными предлогами "отстаивания демократии". Хотя и непонятно, кто дал им право вмешиваться во внутренние, суверенные дела других государств. Да и двойная мораль и двойные стандарты присутствуют. Они, типа за борьбу с коррупцией в Украине. При этом, как бы "не замечают" шалостей отдельных персонажей. Наоборот они поддерживают таких деятелей, как Яценюк, Яресько, Гонтареву, Супрун и других. Это их агенты влияния. Это их инструменты воздействия на нашу страну в целом.

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Для меня очевидно, что Украина, как государство, не интересует ни Россию, ни США и тем и другим нужна, скорее территория и ресурсы. И в Белом доме и в Кремле совершенно наплевать на уровень жизни наших граждан и состояния их кошельков. Оба этих ядерных монстра озабочены исключительно решением своих геополитических задач, и Украину видят лишь в качестве разменной монеты и лишнего козыря для переговоров.

Для меня так же очевидно, что мы постоянно находимся в орбите влияния одного из этих гигантов. С 1994 по 2004 - нами управляли из Москвы. Затем, с 2005 по 2010 - из Вашингтона. С 2010 по 2014 - вновь из Москвы, а после Майдана - снова из Вашингтона. Это путь в никуда.

Убеждён, что мы должны наконец осознать свой потенциал и перестать пресмыкаться перед сильными мира сего. Более того, Америка даже географически далеко, не говоря уже о совершенных ментальных и истерических отличиях. Понятно, что с Россией у нас больше общего. Исторического, культурного и этнического прошлого. Разного. Хорошего, плохого, сложного, неоднозначного. Да и торгово- экономическая зависимость двух государств до сих пор сильна.

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Нам нужна не пророссийская или проамериканская власть.

Нам нужна проукраинскую власть, осознающая и способная выстраивать ровные партнёрские отношения и с США и с Россией. Все остальное - махровый популизм и демагогия. Можно стремиться к ЕС, но все эти догмы и правила можно строить самим у себя. Что касается НАТО, то я бы на десять лет снял этот вопрос, наладив со всеми стратегические отношения и оставался бы пока внеблоковым государством, модернизирующим в течении нескольких лет свои вооружённые свои по лучшим мировым образцам.

Это и будет по-настоящему государственный подход и государственная позиция, полностью отвечающая государственным интересам Украины на современном этапе.

Такова моя позиция и таково мое восприятие действительности.