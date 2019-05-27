"Я не обижаюсь!" Коломойский подтвердил, что Зеленский отрекся от него

Украинский олигарх Игорь Коломойский подтвердил заявления в СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский отдалился от него.

"Потому что общественное мнение, журналисты и все остальное. Я думаю, что это не на пользу. Нет вопросов. Мы готовы к такому повороту событий. Но без обид, я не обижаюсь", – пояснил он в интервью "УП".

При этом, отвечая на вопрос, возможен ли между ними серьезный конфликт, бизнесмен ответил: "Из-за чего? Мы нигде не пересекаемся".

Игорь Коломойский ТСН

"Он же не правоохранитель и не судья. Я думаю, что он не будет вмешиваться ни в судебную систему, ни в правоохранительную. Он гарант Конституции, это намного выше и почетнее. А я покушаться на Конституцию не собираюсь. Поэтому чего вдруг он должен быть моим врагом? У меня в планах нет ничего такого, чтобы он стал моим врагом", – сказал Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский также заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского "циничным бизнесменом".

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