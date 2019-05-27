ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Я не обижаюсь!" Коломойский подтвердил, что Зеленский отрекся от него

1.6тЧитать материал на украинском

Украинский олигарх Игорь Коломойский подтвердил заявления в СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский отдалился от него.

"Потому что общественное мнение, журналисты и все остальное. Я думаю, что это не на пользу. Нет вопросов. Мы готовы к такому повороту событий. Но без обид, я не обижаюсь", – пояснил он в интервью "УП".

При этом, отвечая на вопрос, возможен ли между ними серьезный конфликт, бизнесмен ответил: "Из-за чего? Мы нигде не пересекаемся".

Новости
Будет как в Венесуэле: экономист обрисовал последствия от реализации предложения Коломойского о дефолте

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

ТСН

"Он же не правоохранитель и не судья. Я думаю, что он не будет вмешиваться ни в судебную систему, ни в правоохранительную. Он гарант Конституции, это намного выше и почетнее. А я покушаться на Конституцию не собираюсь. Поэтому чего вдруг он должен быть моим врагом? У меня в планах нет ничего такого, чтобы он стал моим врагом", – сказал Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский также заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского "циничным бизнесменом".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Игорь КоломойскийВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
13
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Дело в следующем, батюшка. Разделяться надо. (Кулаки Скороходовы) из кф-ма "Джек Восьмеркин — американец"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Огризько Олексій
Огризько Олексій
конечно. назначить личного адвоката главой зеАдминистрации - done. нассать в глаза 73% - done
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
bruno jordano
bruno jordano
Ага,тільки дня нe проходить,щоб журналісти нe поввдомлчли,що там Бeня вчкає
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения