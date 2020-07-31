Я не говорил, что Россия бомбила Донбасс, – Кравчук на шоу Скабеевой

Второй президент Украины Леонид Кравчук вступил в перепалку с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой и обвинил ее в подмене понятий.

Во время его интервью на телеканале "Россия-1" Скабеева заявила, что "Россия никогда не бомбила Донбасс и не убивала там людей" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Не надо подменять понятия. Я сказал хоть слово, что Россия бомбила Донбасс? Вы уже настроены определенным образом. Вы еще не начали со мной говорить, а уже настроены так", – ответил ей второй президент, который недавно возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

В какой-то момент разговор превратился в перебранку, собеседники говорили, перебивая друг друга.

"Не перебивайте меня, когда я разговариваю. Это у вас базар, а я не хочу базара", – не выдержал Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук дал интервью на кремлевском канале, в котором он странно шутил, выдвигал необычные идеи, приглашал главарей “Л/ДНР” в Киев и даже пообещал посадить российскую Скабееву в "красивое кресло".