"Я надеюсь!" Путин вдруг заявил о "заинтересованности" Порошенко

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инициатива разговора с президентом Украины Петром Порошенко исходила от украинской стороны.

Российский лидер считает, что в этом проявляется "стремление к урегулированию" в вопросе реализации минских договоренностей, передает "РИА Новости".

"Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, во всяком случае, я на это обычно надеюсь", — сказал Путин.

владимир путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 июня, Петр Порошенко и Владимир Путин провели телефонный разговор.