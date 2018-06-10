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"Я надеюсь!" Путин вдруг заявил о "заинтересованности" Порошенко

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что инициатива разговора с президентом Украины Петром Порошенко исходила от украинской стороны.

Российский лидер считает, что в этом проявляется "стремление к урегулированию" в вопросе реализации минских договоренностей, передает "РИА Новости".

"Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, во всяком случае, я на это обычно надеюсь", — сказал Путин.

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Переговоры с Порошенко: Путин выдвинул наглое требование

владимир путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 июня, Петр Порошенко и Владимир Путин провели телефонный разговор.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
РоссияМосква
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