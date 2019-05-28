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Коломойский назвал нового главу Минздрава: тот сделал заявление

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Народный депутат от фракции “Відродження” Андрей Шипко, которого олигарх Игорь Коломойский назвал будущим министром здравоохранения, жестко раскритиковал работу нынешней главы ведомства Ульяны Супрун.

“Я его (Коломойского — Ред.) консультирую с 2014 года, рассказывал о деятельности Минздравоохранения, какие есть плюсы и минусы, что сделала госпожа Супрун. Если мы посмотрим в корень, нельзя говорить, что все было плохо. Реформа двигается, но медицина стала недоступной для людей. Супрун, вместо того, чтобы побороть коррупцию в министерстве, она ее возглавила. И я буду об этом говорить, с министерства здравоохранения нужно убрать все эти закупки, программы”, — прокомментировал OBOZREVATEL заявление олигарха Шипко.

При этом Шипко подчеркнул, он является сторонником страховой медицины и его заявление не означает, что реформирование отрасли будет остановлено. Также нардеп рассказал подробности знакомства с Коломойским.

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“В 2014 году, когда Игорь Валерьевич взял ответственность за Днепропетровскую область, я, как врач, консультировал его. И эти потоки раненных, мы работали с больницами, до сих пор благодарен коллективу больницы Мечникова, эти люди работали с утра и до ночи, они герои. Он видел, как я работал, поэтому у него могут быть определенные впечатления от этого. Ведь тогда было все прозрачно, честно и ради людей”, — сказал Шипко.

Андрей Шипко

Андрей Шипко

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский заявил, что единственный министр, который заслужил остаться на своем посту, — это глава МВД Украины Арсен Аваков.

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Игорь КоломойскийУльяна Супрун
Место
УкраинаКиев
Теги
медреформаСупрун Уляна
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Людям льют в глаза "божью росу" уже прямо из ведра
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Огризько Олексій
Огризько Олексій
личный клоун, личный адвокат, личный врач.. обновление власти прошло успешно. для одного человека.
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Морина Вероника
Морина Вероника
Спаcибо томy, кто покaзaл мне пpeкрacный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁24991rk Прocто пpoйдя oпpос полyчилa почти полугoдовую зaрплaту)) Пользуйтеcь, покa ещe еcть вoзмoжнocть=)
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