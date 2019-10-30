"Я из Коломойского района!" "Слуга народа" рассказал, как попал в Раду

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук рассказал, как попал в Верховную Раду Украины.

В кулуарах парламента он пообщался с журналисткой "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, он стал нардепом, поскольку является специалистом-аграрием, а также помогал президенту Владимиру Зеленскому.

Владимир Тимофийчук Скриншот

Расскажите, чем вы занимались до того, как пойти в политику?

Фермерством.

Где именно, чем занимались?

Выращивал зерновые культуры.

Где?

У себя дома, в Снятинском районе, Коломойском ... Коломыйском районе, Тлумацком районе.

А как оказались в политике? Вас кто-то пригласил или вы сами пришли и сказали, что чувствуете жажду политики?

Помогал президенту. Нашему.

Лично Зеленскому помогали?

Ну, да.

Какова была ваша программа?

Законопроекты я не предлагал. Я ничего не обещаю. Не обещал ничего.

За какие навыки вас включили в команду?

Профессиональные.

Какие же?

Аграрные.

Так і поспілкувалися... Які відчуття у вас викликає це відео? pic.twitter.com/R5sM53gkRc — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили информацию о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

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