"Я из Коломойского района!" "Слуга народа" рассказал, как попал в Раду

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук рассказал, как попал в Верховную Раду Украины.
В кулуарах парламента он пообщался с журналисткой "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По его словам, он стал нардепом, поскольку является специалистом-аграрием, а также помогал президенту Владимиру Зеленскому.
Владимир Тимофийчук
Скриншот
Расскажите, чем вы занимались до того, как пойти в политику?
Фермерством.
Где именно, чем занимались?
Выращивал зерновые культуры.
Где?
У себя дома, в Снятинском районе, Коломойском ... Коломыйском районе, Тлумацком районе.
А как оказались в политике? Вас кто-то пригласил или вы сами пришли и сказали, что чувствуете жажду политики?
Помогал президенту. Нашему.
Лично Зеленскому помогали?
Ну, да.
Какова была ваша программа?
Законопроекты я не предлагал. Я ничего не обещаю. Не обещал ничего.
За какие навыки вас включили в команду?
Профессиональные.
Какие же?
Аграрные.
Так і поспілкувалися... Які відчуття у вас викликає це відео? pic.twitter.com/R5sM53gkRc— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 29, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили информацию о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.
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