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30 октября • обновлено в 13:04
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"Я из Коломойского района!" "Слуга народа" рассказал, как попал в Раду

3.2т Читать материал на украинском

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук рассказал, как попал в Верховную Раду Украины.

В кулуарах парламента он пообщался с журналисткой "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, он стал нардепом, поскольку является специалистом-аграрием, а также помогал президенту Владимиру Зеленскому.

Владимир Тимофийчук

Владимир Тимофийчук

Скриншот

Новости
Руки деть некуда: "слугу народа" поймали с "резиновым другом" в Раде

  • Расскажите, чем вы занимались до того, как пойти в политику?

  • Фермерством.

  • Где именно, чем занимались?

  • Выращивал зерновые культуры.

  • Где?

  • У себя дома, в Снятинском районе, Коломойском ... Коломыйском районе, Тлумацком районе.

  • А как оказались в политике? Вас кто-то пригласил или вы сами пришли и сказали, что чувствуете жажду политики?

  • Помогал президенту. Нашему.

  • Лично Зеленскому помогали?

  • Ну, да.

  • Какова была ваша программа?

  • Законопроекты я не предлагал. Я ничего не обещаю. Не обещал ничего.

  • За какие навыки вас включили в команду?

  • Профессиональные.

  • Какие же?

  • Аграрные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили информацию о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Если бы опубликовали просто диалог без видео, я бы подумал, что чувак прикалывается, ну типа приколист. Но посмотрел на лицо, не не приколист! Просто "проФФесионал"!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дурные зебиратели - кого вы избрали?
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