"Я их в глаза оккупантами называю": Цымбалюк ответил на обвинения в работе на Кремль

Украинский журналист Роман Цымбалюк посоветовал психологу Валентину Киму, обвинившего его в работе на Кремль, самому аккредитоваться на пресс-конференцию к Владимиру Путину и задать те вопросы, которые считает нужными.

Разбирая пресс-конференцию Путина в эфире ObozTV психолог Валентин Ким также упомянул Цымбалюка, заявив, что журналист сейчас находится в гармонии со службой пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции

"По той причине, что его каждый год приглашают, он каждый год задает каверзные, провокационные вопросы. И это помогает Путину укреплять и формировать свой рейтинг как человека вменяемого, способного спокойно, с чувством, толком, расстановкой ответить даже на такие провокативные вопросы", – сказал психолог.

Ким также сказал, что будь он на месте украинского журналиста, он бы не спрашивал Путина о взаимоотношениях с Украиной, а задавал бы вопросы о внутренних проблемах страны, которые не решаются и интересуют россиян.

"Фактически, мое мнение, задача Цимбалюка – ставить такие вопросы, чтобы его боялись приглашать. А его приглашают каждый раз. Я не рассматриваю это как теорию заговора. Я просто показываю, что Цимбалюк со своим провокационным характером, уже попал в определенный сценарий, где ему есть место и где из его вопросов извлекают пользу", – считает психолог.

OBOZREVATEL связался с украинским журналистом, чтобы тот прокомментировал заявление Валентина Кима, на что Цымбалюк ответил: "Судя по всему, это Валентин Ким попал под обаяние или влияние российской пропаганды. Он кто по профессии? Психолог? Надеюсь, психолог не по звездам".

"Я хочу сказать ему, и другим особо умным, следующее: моя штатная должность – корреспондент агентства УНИАН в Москве. И моя задача, ставить вопросы, в том числе, и на пресс-конференции Владимира Путина или каких-либо других чиновников. Я этим занимаюсь уже 10 лет, и пока я занимаю эту должность, я буду продолжать это делать", – сказал он.

Владимир Путин во время большой пресс-конференции

Комментируя заявление Кима о неправильности задаваемых журналистом вопросов, Цимбалюк посоветовал психологу самому съездить в Москву и задать интересующие его вопросы.

"Есть официальное интернет-представительство президента России, где за месяц объявляют о начале аккредитации на пресс-конференцию. Там заполняешь электронную форму и ждешь подтверждения из редакции. Пусть приезжает и задает вопросы", – говорит он.

Журналист считает, что психолог абсолютно не разбирается в работе СМИ.

"Если этот дурак думает, что это так просто, то пусть знает о том, что если я там сижу, то рядом со мной находится два вооруженных охранника. А когда в 2014 году я пришел в майке "Укроп", то один из охранников подошел ко мне и сказал: "Я тебя сейчас уебу". Видимо хотели вывести меня из равновесия. И если какой-то психолог мне после этого будет рассказывать, что надо делать как-то по-другому, то пусть сам делает", – заявил украинский журналист.

Роман Цимбалюк на пресс-конференции Путина, 2014 год

Цымбалюк напомнил, что официально работает собкором УНИАН в Москве с сентября 2008 года, проходит необходимую аккредитацию и его безопасность в России полностью соблюдена юридически.

"За эти годы я здесь узнал многих, и многие меня знают. Я не прогибаюсь, я в глаза их называю русскими оккупантами и называю аннексию Крыма – аннексией, и я не стесняюсь в выражениях в данном вопросе. И за это меня, кстати, здесь уважают. А то, что они пытаются это демонстрировать, как-то, что они супердемократическая страна, то давайте исходить из того, что они на моем примере будут продолжать это делать, и когда закончится моя командировка, я безопасно вернусь домой", – объяснил Цымбалюк.

Роман Цымбалюк на пресс-конференции Путина, 2018 год Скриншот видео

"А вот эти м*даки, которые рассказывают, что надо было сделать как-то так или иначе, кто-то говорит, что вообще не нужно приезжать на пресс-конференции. Кто-то говорит, что с нашими соседями надо разговаривать только через автомат. Возможно они и правы, но правы только в той части, для тех людей, кого призвали в ВСУ. Вот пока меня по мобилизации не призвали, и я работаю корреспондентом, я буду продолжать им работать", – резюмировал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря российский президент Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Свой вопрос смог задать и украинский журналист Роман Цимбалюк, буквально атаковав главу Кремля острыми вопросами о Донбассе, обмене пленных украинских моряков и вмешательстве в украинские выборы.