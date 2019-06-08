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"Я иду своим путем!" Вакарчук ответил, что чувствовал после победы Зеленского

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Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не жалеет о том, что отказался баллотироваться на президентских выборах в пользу участия выборов в Верховную Раду.

Об этом Вакарчук заявил в интервью программе "Рандеву". Журналистка Янина Соколова спросила его, что музыкант чувствовал во время инаугурации президента Владимира Зеленского.

По ее словам, на месте Зеленского должен был быть именно Вакарчук.

"Когда Зеленский сказал, что распускает парламент, я думал: выборы будут по системе открытых списков или по старой системе. Это было единственное, о чем я думал", - заявил Вакарчук.

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Вакарчук и Зеленский

Вакарчук и Зеленский

obozrevatel

"Я принимаю свои решения осознанно и очень быстро. Изменения в стране... Это изменения в политике, правил игры. Я не думал, где я должен быть. Решение, которое я принимал, соответствует цели. Я иду своим путем!" - сказал он.

В ответ Соколова напомнила Вакарчуку, что этот лозунг использовал пятый президент Украины Петр Порошенко и посоветовала ему забыть такую риторику.

"Я иду своим путем!" Вакарчук ответил, что чувствовал после победы Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук резко открестился от звания "врага" Зеленского, утверждая, что флешмоб "голосуй не по приколу" накануне выборов не имел отношения к действующему президенту Украины.

В субботу, 8 июня, Вакарчук представила команду, с которой идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 года.

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Персоны
Святослав ВакарчукВладимир ЗеленскийЯнина Соколова
Место
Украина
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