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"Я готов": Вакарчук сделал заявление о премьерстве

20.4т Читать материал на украинском

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что готов к любой должности, в том числе к посту премьер-министра, однако призвал не забегать наперед.

"Я готов к любой должности, к которой меня приведет политическая дорога. Я не боюсь ответственности, но про любые посты говорить преждевременно, пока не закончились выборы. Есть такая песня "Чисто гипотетически представьте себе ситуацию". Так вот, я не люблю что-то делать или решать гипотетически. Я физик. А физики знают, что гипотеза может оказаться ошибочной. Потому давайте дождемся конкретики", – пояснил OBOZREVATEL Вакарчук.

Также он отметил, что положительно оценивает идею поставить во главе Кабинета министров технократа.

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"Я считаю, что при назначении премьер-министра и министров важнее обращать внимание не на политическое происхождение, а на профессиональные, патриотические и человеческие качества. Но главу правительства должна выдвигать коалиция, а ее созданию предшествует еще работа над коалиционным соглашением", – подчеркнул Вакарчук.

Святослав Вакарчук в день выборов

Святослав Вакарчук в день выборов

Святослав Вакарчук в день выборов

Святослав Вакарчук в день выборов

Святослав Вакарчук в день выборов

Святослав Вакарчук в день выборов

Позже в комментарии LB.ua второй номер в избирательном списке "Голоса" Юлия Клименко заявила, что политсила готова делегировать Святослава Вакарчука на должность премьер-министра Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий премьер-министр будет профессиональным экономистом. При этом он не должен иметь опыт работы на этой должности

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Чміль Валерій
Чміль Валерій
Один я бачу, що пан Вакарчук повний ідіот, та ще й має пам"ять. як у акваріумної рибки?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Он будет спивать щеневмерлу, ЗЕ акомпанировать ему буем на рояле
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Макарский Александр, ... и под эти звуки ты, наконец, удавишься...
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AM Someone
AM Someone
Вітаю патріотів, що проголосували за "Голос" - це ще один слуга нороду!
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