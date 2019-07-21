"Я готов": Вакарчук сделал заявление о премьерстве

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что готов к любой должности, в том числе к посту премьер-министра, однако призвал не забегать наперед.

"Я готов к любой должности, к которой меня приведет политическая дорога. Я не боюсь ответственности, но про любые посты говорить преждевременно, пока не закончились выборы. Есть такая песня "Чисто гипотетически представьте себе ситуацию". Так вот, я не люблю что-то делать или решать гипотетически. Я физик. А физики знают, что гипотеза может оказаться ошибочной. Потому давайте дождемся конкретики", – пояснил OBOZREVATEL Вакарчук.

Также он отметил, что положительно оценивает идею поставить во главе Кабинета министров технократа.

"Я считаю, что при назначении премьер-министра и министров важнее обращать внимание не на политическое происхождение, а на профессиональные, патриотические и человеческие качества. Но главу правительства должна выдвигать коалиция, а ее созданию предшествует еще работа над коалиционным соглашением", – подчеркнул Вакарчук.

Святослав Вакарчук в день выборов

Святослав Вакарчук в день выборов

Святослав Вакарчук в день выборов

Позже в комментарии LB.ua второй номер в избирательном списке "Голоса" Юлия Клименко заявила, что политсила готова делегировать Святослава Вакарчука на должность премьер-министра Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий премьер-министр будет профессиональным экономистом. При этом он не должен иметь опыт работы на этой должности

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