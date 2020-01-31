"Хоть завтра": Зеленский рассказал о поездке в США

Президент Владимир Зеленский может посетить Вашингтон "хоть завтра", если Украина получит от такого визита пользу.

Об это глава государства заявил в пятницу, 31 января, на брифинге с госсекретарем Майком Помпео.

"Это (визит – Ред.) правильно для обоих стран, нашего статуса. Но ведь для меня это новая профессия – быть президентом. Я получаю много предложений посетить те или иные страны. Я общался с министром иностранных дел на тему, что мы можем получить от такого визита. Что Украина может получить в результате такого визита? Я не хочу быть просто политиком-путешественником. А так я готов ехать хоть завтра", – рассказал Зеленский.

Помпео и Зеленский

При этом Помпео отметил, что глава Украины сможет посетить Вашингтон, когда будет значительный прогресс в отношениях стран. Но дипломат уверен, что встреча Трампа и Зеленского состоится.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев выразил колоссальную поддержку его страны Украине.

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