"Я ему бутылку должен!" Арахамия раскрыл свои отношения с "Джокером"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл свои отношения с пранкером "Джокером", который в последнее время активно общался и жестко "разыгрывал" украинских политиков.

Соответствующее заявление он сделал во время брифинга в четверг, 21 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Не знаю, кто он, но я ему бутылку должен", – сказал Арахамия.

Арахамия раскрыл свои отношения с "Джокером"

Также он, общаясь с журналистами, отметил, что ни разу не подходил к "Джокеру", но каждый день с ним общался.

На вопрос о том, может ли это быть "кто-то из своих", Арахамия ответил: "Я не знаю. Но он знает действительно много, даже больше меня".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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