"Я ему бутылку должен!" Арахамия раскрыл свои отношения с "Джокером"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл свои отношения с пранкером "Джокером", который в последнее время активно общался и жестко "разыгрывал" украинских политиков.
Соответствующее заявление он сделал во время брифинга в четверг, 21 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Не знаю, кто он, но я ему бутылку должен", – сказал Арахамия.
Арахамия раскрыл свои отношения с "Джокером"
Также он, общаясь с журналистами, отметил, что ни разу не подходил к "Джокеру", но каждый день с ним общался.
На вопрос о том, может ли это быть "кто-то из своих", Арахамия ответил: "Я не знаю. Но он знает действительно много, даже больше меня".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах".
"Джокер" обнародовал переписку с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко, сделанную якобы от имени главы Офиса президента Андрея Богдана.
Пранкер опубликовал новую переписку с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной, которая попала в секс-скандал с назначением в Кабинет министров.
Ранее Арахамия уже заявлял, что ему удалось пообщаться с "Джокером".
Также президент Владимир Зеленский высказался о пранкере, который "разыгрывал" украинских политиков.
OBOZREVATEL узнал, что из-за переписок с "Джокером" в партии "Слуга народа" назрела паника.
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