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15 ноября • обновлено в 11:36
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"Я – Джокер!" Рябошапка рассказал о признании пранкера

1.1т
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что пранкер "Джокер", известный перепиской с нардепами от его имени, присылал ему сообщение.

Об этом он сообщил в интервью "Настоящему времени", уточнив, что в смс было извинение.

"Я – Джокер. Я извиняюсь за то, что мы использовали ваше имя в переписке". Был такой факт. Хотел извиниться, видимо, и объяснить мотивы своих поступков", - отметил генпрокурор.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

24 канал

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"Я – Джокер!" Рябошапка рассказал о признании пранкера

"Сам хотел бы знать (кто пишет сообщения. – Ред.) Возможно, этот человек выдаст телефонные аппараты, с которых он переписывался, и мы узнаем больше правды", - подчеркнул он.

Рябошапка также добавил, что не отвечал пранкеру на сообщение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Лев Романов Лев Романов
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
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