"Я – Джокер!" Рябошапка рассказал о признании пранкера

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что пранкер "Джокер", известный перепиской с нардепами от его имени, присылал ему сообщение.

Об этом он сообщил в интервью "Настоящему времени", уточнив, что в смс было извинение.

"Я – Джокер. Я извиняюсь за то, что мы использовали ваше имя в переписке". Был такой факт. Хотел извиниться, видимо, и объяснить мотивы своих поступков", - отметил генпрокурор.

Руслан Рябошапка 24 канал

"Сам хотел бы знать (кто пишет сообщения. – Ред.) Возможно, этот человек выдаст телефонные аппараты, с которых он переписывался, и мы узнаем больше правды", - подчеркнул он.

Рябошапка также добавил, что не отвечал пранкеру на сообщение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

пранкер "Джокер" притворился генпрокурором Русланом Рябошапкой и вывел на чистую воду народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписках в Раде.

Кроме того, публикацией канала, которая буквально подорвала сеть, стала переписка с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". За сутки она набрала почти 35 тысяч просмотров.

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