"Я был шокирован": Арахамия откровенно рассказал о выходках Богдана

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия откровенно рассказал об общении с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и манере поведения последнего.

Подробностями он поделился в интервью "Стране". Говорит, они встречались каждый понедельник на утреннем совещании.

"Почти каждый день созванивались, а встречались два-три раза в неделю. Парламент был его куском работы", –отметил Арахамия.

Арахамия откровенно рассказал о выходках Богдана

Глава фракции также подтвердил слова других нардепов о том, что Богдан часто позволял в общении оскорбления и нецензурную лексику.

"Вначале я был шокирован, как и многие депутаты. Но потом, когда мы начали работать, все поняли, насколько он крутой чувак. Может, его манера поведения – общественная маска, а в целом, он крутой и эффективный дядька", – поделился своим мнением Арахамия.

При этом политик засомневался, мог ли дурной характер Богдана стать причиной его увольнения.

"Все уже привыкли к его характеру. Надо отдать ему должное – он вообще не меняется. Он зашел в политику и не трансформируется. Я вот костюм начал надевать, галстук, а он говорит, что каким был, таким и останется. Что если хочет за свои деньги поехать в Сен-Тропе – значит, поедет. Он человек, который ценит свободу, и это достойно уважения. У нас тут все меняются, пытаются выглядеть не собой", – пояснил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутаты из фракции "Слуга народа" на условиях анонимности рассказали, что Богдан в общении с парламентариями не подбирал слов. Доходило даже до матов.

Также "слуги" отметили, что Богдан уставал, ведь привык к другому образу жизни: он любит отдохнуть, покурить кальян, а постоянная рутина его утомляла.

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