"Я бы заплатил": у Порошенко разгромили BBC за фейк о деньгах Трампу

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала фейком информацию британской телерадиокомпании ВВС о том, что президент Украины Петр Порошенко заплатил за встречу с главой США Дональдом Трампом.

Об этом она написала в Facebook, раскритиковав стандарты работы киевского офиса BBC.

"О "стандартах ВВС". На днях на одном дипломатическом приеме ко мне подошла дамочка, сказала, что она представляет киевский офис ВВС, и спросила: "Да, а вы еще занимаетесь обменами пленных?". Удивилась такой "осведомленности" этой госпожи (она, кстати, сказала, что занимает руководящие должности в киевском офисе), и подтвердила, что я как представитель в гуманитарной группе много времени посвящаю вопросам освобождения заложников", - рассказала она.

По словам Геращенко, журналистка затем спросила у нее, когда будет следующий обмен пленными.

"Мы вас проинформируем, когда будут новости", - ответила я, но "уровень" вопросов меня откровенно удивил", - отметила она.

Политик также добавила, что вчерашний фейк о первой встрече президентов Украины и США ее "просто возмутил".

Она подчеркнула, что первый телефонный разговор президентов, который состоялся сразу после инаугурации Трампа, и первая встреча в июне 2017 года, и следующие встречи организовывались исключительно через дипломатические пути и контакты.

Геращенко отметила, что визит президента Порошенко в Вашингтон в прошлом июне был очень удачным, и один из результатов визита - это поставка Украине противотанковых комплексов Javelin.

"Возможно, достаточно запускать грязные фейки и унижать двусторонние отношения Украины и США, и диалог на высшем уровне? И очень хочется настоящих стандартов в медиа", - подчеркнула она.

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В свою очередь постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал новость BBC "мягко говоря, неубедительной".

"А теперь каминг-аут: если бы мне надо было заплатить деньги ради встречи с президентом страны, от которой во многом зависит безопасность моей страны, я бы заплатил", - добавил он.

Он также указал на то, что благодаря действиям украинских политиков и дипломатов на внешней арене Украина получила Javelin, санкции против России, кредитные гарантии, американские инвестиции и "Курта Волкера, который регулярно говорит правильные вещи о России".

"А чуть больше года назад стоял визг, что мы проиграли Америку, что будет крупная сделка Трампа с Путиным, что все пропало и т.п. А ничего не пропало. Даже наоборот - прибыло. И это результат реальной циничной жесткой политики", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Администрации президента информацию BBC назвали "ложью, клеветой и фейком".