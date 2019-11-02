"Я бы ей ответила": Соколова пригрозила скандальной Мендель

Известная украинская журналистка Янина Соколова пригрозила пресс-секретарю президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель. Она заявила, что не позволит Мендель толкать себя или быть некорректной.
Об этом Соколова сказала в интервью "Радио Свобода". Она добавила, что ей неинтересен как формат интервью, когда к президенту приходит четверо журналистов из разных телеканалов, так и такое мероприятие, которое команда Зеленского провела в фудмаркете.
"Один на один. И, более того, это должен быть разговор, в котором я буду иметь право дискуссии до тех пор, пока не найду ответа как журналист на свой вопрос. Здесь какую дискуссию я имела была? 5 минут? Набежала бы на меня Мендель, схватила бы меня за одежду, оттащила бы..." – отметила Соколова.
Соколова пригрозила скандальной Мендель
Интервьюер сравнил такую ситуацию с моментом, когда Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко от Зеленского.
"А я ей ответила бы, я – не Андрушко. Я довольно девушка агрессивная и была бы радикальней. Я уверена. Поэтому я им невыгодна была. Да и они мне неинтересны", – ответила Соколова.
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