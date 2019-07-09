"Буду идти в суд!" В конкурсе на пост главы ГУД наметился скандал

На конкурсе на замещение вакантной должности руководителя Государственного управления делами (ГУД) лидируют 4 кандидата.

"Исполняющий обязанности главы ГУД Сергей Борзов, адвокат Алексей Шевчук, зампредседателя Днепропетровского облсовета Валерий Безус и замдиректора департамента госимущества МВД Фархад Фархадов получили по 2 балла", – пишет Страна.

"Если я не буду признан победителем, я буду обжаловать это решение в суде", – заявил в комментарии OBOZREVATEL адвокат Алексей Шевчук.

По его словам, состоялось 2 этапа конкурса: "Я как кандидат набрал по 90% на каждом этапе, в частности, на втором этапе тестирования я набрал максимальное количество – 2 балла, ответив на 36 вопросов из 40".

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Шевчук сообщил о том, что на текущий момент осталось 13 кандидатов, которые борются за победу в конкурсе, 4 из них также набрали по 2 балла. Впереди третий этап – "Модельная ситуация", "связанная с тем, как я должен себя повести как руководитель". Четвертый этап – собеседование.

Он подчеркнул: "Я пока в лидерах". В то же время Шевчук сказал: "Ходят слухи, что тянут действующего и.о. Сергея Борзова. Мне кажется, что меня сейчас отсеют".

По его словам, два последних конкурса дают такую возможность, поскольку они достаточно субъективны. Так, на конкурсе "Модельная ситуация" "можно писать ответы как кризис-менеджер, можно согласно действующему законодательству". "Да и собеседование субъективно, потому что не понятно, как происходит оценивание", – заметил адвокат.

"Я буду идти в суд и обжаловать процедуру, если я не буду признан победителем. Я считаю, что я дал абсолютно верные и исчерпывающие ответы как руководитель ГУД, тем более я учел вариант привлечения общественности к решению проблемных ситуаций, что требует время и современные реалии", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, 19 июня был объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя Государственного управления делами. 27 июня свою кандидатуру подал Алексей Шевчук.

9 июля стали известны первые результаты конкурса. И.о. главы ГУС Сергей Борзов, адвокат Алексей Шевчук, зампредседателя Днепропетровского облсовета Валерий Безус и замдиректора департамента госимущества МВД Фархад Фархадов получили по 2 балла.

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