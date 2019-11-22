Взяточничество в Раде: Арахамию вызвали в НАБУ

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет свидетельствовать о взяточничестве народных депутатов в Национальном антикоррупционного бюро.

Об этом сам Арахамия сказал в эфире программы "Право на владу" на "1+1". Политик будет рассказывать об известных ему случаях коррупции среди народных депутатов.

"Я, кстати, уже иду в НАБУ. Мне вчера упрекали: "Арахамия-то говорил в эфире, никуда не пошел". У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания. То есть процесс идет", - подчеркнул Арахамия.

Давид Арахамия будет свидетельствовать в НАБУ по взяткам в Раде hubs.ua

Кроме того, лидер фракции также пояснил, что со "слугами народа" так много скандалов и расследований из-за "статистической погрешности". По его мнению, признаком удачного подбора кадров является 3-5% "плохих" кадров, неудачного – 10-15%, очень неудачного – более 15%.

Арахамия подсчитал, что погрешность "удачного" подбора кадров в "Слуге народа" составляет 12 нардепов. Исключили из фракции уже троих.

Как сообщал OBOZREVATEL:

нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады, на детекторе лжи.

Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из "подозреваемых" члены налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех членов налогового комитета пройти проверку на детекторе лжи.

Депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что скандал из-за возможного взяточничество в налоговом комитете может серьезно подорвать отношения в политсиле.

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