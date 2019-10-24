"Куда ходил свидетель?" Холодницкий указал на странность в скандале с коррупцией в "Слуге народа"

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутат-свидетель в скандале с возможной коррупцией в "СН" в четверг, 24 октября, посетил Службу безопасности Украины.
Об этом он сказал в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу". "Он сегодня в 13:00 был в одном из правоохоронних органов, дал показания. Я его сопровождал", – рассказал нардеп.
Спустя некоторое время в студии появился руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, который заявил, что данное дело не может проходить в СБУ.
"Вы знаете, что дело в САП и НАБУ?.. Никто не знает, куда ходил свидетель... Господин Баканов не является частью стороны обвинения, поэтому он это дело не расследует", – сказал он. Холодницкий также попросил Арахамию привести свидетеля в компетентный орган.
Отметим, глава фракции также уточнил, что свидетель по делу – мужчина, однако его личность правоохранительные органы раскрывать не рекомендуют.
Холодницкий в свою очередь добавил, что за сутки на прием к нему записались трое депутатов от президентской партии, которые заявили о желании быть допрошенными в этом производстве.
"Первая, кто обратился, это Ольга Василевская. Она сама, к сожалению, это сообщила в Facebook, это не есть тайной", – сказал он.
Руководитель САП также пояснил, что производство относительно возможных взяток нардепам открыли не после обращения какого-то из нардепов, а по факту журналистского материала.
Назар Холодницкий и Давид Арахамия на "Право на владу"
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили проверить нескольких нардепов от "Слуги народа" на детекторе лжи.
Как стало известно, речь идет о членах парламентского комитета по финансам и налогам. Более 10 депутатов не поддержали законопроект, который должен был ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью. По некоторым данным, их обвиняют в получении $30 000 (каждому) за голосование.
Впоследствии Давид Арахамия предложил пройти проверку на полиграфе всем членам фракции "Слуга народа".
Его однопартиец Александр Дубинский сообщил, что он согласен на совместную проверку с Арахамией. Тестирование Дубинского на детекторе лжи состоялось вечером 23 октября и транслировалось в прямом эфире.
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прошел проверку полиграфом 24 октября. Также детектор лжи прошли еще ряд "слуг народа".
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