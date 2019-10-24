"Куда ходил свидетель?" Холодницкий указал на странность в скандале с коррупцией в "Слуге народа"

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутат-свидетель в скандале с возможной коррупцией в "СН" в четверг, 24 октября, посетил Службу безопасности Украины.

Об этом он сказал в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу". "Он сегодня в 13:00 был в одном из правоохоронних органов, дал показания. Я его сопровождал", – рассказал нардеп.

Спустя некоторое время в студии появился руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, который заявил, что данное дело не может проходить в СБУ.

"Вы знаете, что дело в САП и НАБУ?.. Никто не знает, куда ходил свидетель... Господин Баканов не является частью стороны обвинения, поэтому он это дело не расследует", – сказал он. Холодницкий также попросил Арахамию привести свидетеля в компетентный орган.

Отметим, глава фракции также уточнил, что свидетель по делу – мужчина, однако его личность правоохранительные органы раскрывать не рекомендуют.

Холодницкий в свою очередь добавил, что за сутки на прием к нему записались трое депутатов от президентской партии, которые заявили о желании быть допрошенными в этом производстве.

"Первая, кто обратился, это Ольга Василевская. Она сама, к сожалению, это сообщила в Facebook, это не есть тайной", – сказал он.

Руководитель САП также пояснил, что производство относительно возможных взяток нардепам открыли не после обращения какого-то из нардепов, а по факту журналистского материала.

Назар Холодницкий и Давид Арахамия на "Право на владу" Коллаж

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