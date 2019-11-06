Взятка Яценюку: НАБУ начало расследовать скандальное дело о $6 млн

Национальное антикоррупцинное бюро начало уголовное производство по факту возможной взятки в шесть миллионов долларов бывшему премьер-министру Арсению Яценюку.

НАБУ считает, что Яценюк через своего соратника Николая Мартыненко получил деньги от Игоря Скосаря. Экс-нардеп якобы заплатил за проходное место в избирательном списке партии "Батьківщина" на выборах парламента в 2012 году, передают "Украинские новости".

Сообщается, что дело открыли по решению Антикоррупционного суда, который обязал начать расследование данного факта.

Так, 19 сентября этого года заявитель направил в НАБУ обращение о совершении уголовного преступления по факту предоставления должностным лицом неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов экс-премьер-министру через депутата Рады с целью получения места в избирательном списке политической партии.

Указанные действия, по мнению заявителя, содержат признаки совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2014 года Игорь Скосарь заявил, что в 2012 году он заплатил за место в списке Объединенной оппозиции в парламент 6 млн долларов. Он утверждал, что передавал деньги лично Николаю Мартыненко, а цифра была согласована с Арсением Яценюком и Александром Турчиновым.

Арсений Яценюк

Позже в интервью OBOZREVATEL Скосарь рассказал, где взял деньги, и почему решил вынести эту договоренность на публику.

Как стало ясно, Игорь Скосарь взял эти деньги у двух известных бизнесменов – предпринимателя и одного из лидеров Партии регионов Вадима Новинского, а также его бизнес-партнера Игоря Воронова.

В январе 2016 года Генеральная прокуратура Украины передала в НАБУ дело о заявлении Скосаря о взятке Яценюку для получения места в списке "Батьківщини".

Отметим, что в апреле 2019 года в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Audi за рулем которого находился пьяный бывший народный депутат Игорь Скосарь.

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