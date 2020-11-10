У Зеленского отреагировали на коррупцию нового главы ОТО на Закарпатье от "Слуги народа"

После задержания на взятке новоизбранного председателя Воловецкой ОТО Михаила Попелича (Закарпатье) в Офисе президента заявили, что все должны быть равны перед законом.

Соответствующее сообщение появилось на Telegram-канале ОП 10 ноября. Пресс-служба офиса Владимира Зеленского подчеркнула: времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом.

"Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять", – отметили в ОП.

Там добавили, что власти больше не дают указаний правоохранителям "искать любые зацепки для преследования исключительно оппозиции".

Команда Зеленского имеет нулевую толерантность к коррупции, и коррупционеры должны нести законное наказание, независимо от политической принадлежности.

В то же время в Офисе президента признали, что результаты работы правоохранительной системы пока явно недостаточны.

"Вместе со всем обществом ждем справедливые приговоры для всех, кто привык жить взятками и паразитировать на бюджетных ресурсах. Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым", – подытожила пресс-служба.

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, пойманный на коррупции Михаил Попелич баллотировался на нынешних местных выборах в Воловецкой ОТО от политической партии "Слуга народа" и победил. Его задержали на взятке в сумме 80 000 гривен.

Чиновник якобы требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог.