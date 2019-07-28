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"Будет очень непросто": Илларионов рассказал о планах Путина по Украине

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Российский президент Владимир Путин ждет формирования нового правительства в Украине и до того времени не будет совершать агрессии.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал его бывший советник, экономист Андрей Илларионов. По его словам, Путина интересует, кто станет министрами иностранных дел, обороны, внутренних дел и какой вообще будет политика президента Владимира Зеленского по поводу России.

"Пока что Путин держит паузу. Но потом он не будет прекращать поддержку сепаратистов, не будет выводить войска из Крыма и Донбасса, не будет возвращать Украине оккупированные территории. Так что первые полгода у власти станут для Зеленского и будущего правительства временем непростого обучения и нелегкого овладения уроками международной дипломатии", – предположил он.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

По его словам, те, кто не очень знаком с подходами Кремля, питают иллюзии, будто бы можно начать отношения с Путиным с чистого листа и заключить с ним работающие соглашения без нанесения вреда Украине.

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"Чтобы это понять, украинской власти потребуется некоторое время для осознания всех рисков, в том числе и по выполнению опасных для Украины Минских соглашений. Рано или поздно от этой наивной позиции придется отказаться. Но пока новая власть сама в этом не убедится, ей, будет непросто изменить свой нынешний подход, что с Путиным можно договориться", – уверен Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генерал рассказал, зачем Путин прислал снайперов в Донецк. По его словам, российские оккупанты на Донбассе могут предпринять попытку ликвидации отдельных представителей миссии ОБСЕ.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Андрей Илларионов Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Россия Новости России
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Сало Уронили
Сало Уронили
отставной козы барабанщик.агент госдепа.имеющий детей граждан США."экспэрд"
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