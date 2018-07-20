"Козак" Гаврилюк проговорился о левых голосованиях в Раде: видеофакт

В сети появилось видео, на котором народный депутат Украины Михаил Гаврилюк ("Народный фронт") признается, что голосует в Верховной Раде за законы, не разбираясь в их сути, а просто нажимая нужную кнопку (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

Запись обнародовал украинский журналист Константин Стогний, который отметил, что украинцы не станут жить лучше до тех пор, пока не научатся выбирать профессиональных и ответственных политиков. Своим мнением по этому поводу он поделился на личной странице в Facebook.

В ролике признание о своей некомпетентности Гаврилюк делает, отвечая на вопрос телеведущей Натальи Влащенко о том, почему он голосовал за инициативу, касающуюся ценообразования на газ, если не поддерживал ее.

"Как голосовал, как голосовал? Взял да и нажал на зеленую кнопочку", — сказал парламентарий.

Такая легкомысленность нардепа крайне возмутила Стогния и он обвинил украинцев в том, что в своих политических предпочтениях они все время стоят на месте.

"Перед следующими выборами даже ни с кем не буду вести дискуссий об уме, образовании и профессионализме законодателей. Это, как воду лить из пустого в порожнее... Продолжайте выбирать "хороших парней" и искренних "патриотов". И дальше "голосуйте сердцем" и не нойте, что жить с каждым днем все труднее и труднее", — жестко высказался журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интернет выложили видео потасовки между Гаврилюком и участниками "митинга на еврономерах". Перепалка произошла в правительственном квартале еще 12 июля.