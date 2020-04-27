Взрывы на складе Балаклеи: всплыл неожиданный нюанс. Итоги расследования

За несколько недель до взрывов в Балаклеи в марте 2017 года аудиторская служба нашла огромные недостачи на складах боеприпасов. По странному стечению обстоятельств пожар на военном объекте произошел за неделю до повторной проверки.

Об этом по итогам работы Временной следственной комиссии Верховной Рады заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, сообщает OBOZREVATEL. По его словам, комиссия опровергла версию о причастности российских беспилотников.

"За неделю до окончания срока устранения недостачи на складах произошел пожар. Странно ли это? Конечно, но кто виновен и правда ли здесь было преступление, должно установить следствие. Еще одна странность – это учения для военнослужащих на этом складе. В день пожара весь личный персонал склада по звонку командиру покинул место дислокации, якобы для учений..." – заявил Арахамия.

Давид Арахамия и Ирина Верещук

Также Арахамия добавил, что в "Укравиарухе" проводилось сразу несколько экспериментов и все они показали, что ни один российский беспилотник не смог бы технически пролетать над территорией Балаклеи и остаться незамеченным. Еще одна странность в деле вокруг взрывов в Балаклее – давление со стороны разных органов.

"Был старший прокурор Артем Бугаец, который первый заявил о том, что тут может быть замешан подрыв. Затем его уволили из прокуратуры, перевели в Государственное бюро расследований. Далее, по магическому стечению обстоятельств, его уволили снова. Мы же решили его сделать советником нашей группы, чтобы уже никто и никак не смог на него давить", – добавил Арахамия.

"У нас есть очень много фактов, которые игнорировались несколько раз. Например, тот факт, что снаряды специально закладывали в грунт и были подорваны. Почему же эту информацию никто не актуализировал?" – подчеркнула Ирина Верещук.

Общая стоимость убытков только после взрывов в Балаклеи составила более 12 млрд гривен. Также Давид Арахамия подчеркнул, Временной комиссии стало известно, что ответственные за безопасность на полигоне офицеры ВСУ пошли на повышение.

Взрывы в Балаклее facebook.com/david.braun

Стоит отметить, в следственную комиссию при парламенте вошли сразу несколько народных депутатов от разных фракций, в частности Ирина Верещук, Михаил Забродский, Анатолий Бурмич, Валентин Наливайченко, Сергей Рахманин, Давид Арахамия и другие.

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