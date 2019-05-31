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"Взрослые дома есть?" Зеленский показал новое фото и нарвался на критику

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Украинцы раскритиковали новое фото президента Украины Владимира Зеленского. Политик показал, как выглядит тренажерный зал на Банковой.

Снимок Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook. Кроме президента на нем запечатлен глава Администрации президента Андрей Богдан.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", — говорится в подписи к фото.

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В сети раскритиковали снимок, подчеркнув, что ждали от главы государства более "взрослых" поступков.

"Хочется позвонить в администрацию и спросить: "Взрослые дома есть? Кого-нибудь из взрослых позовите!" Хватит шутить, хватит себя так инфантильно вести!" — комментируют фото.

"Взрослые дома есть?" Зеленский показал новое фото и нарвался на критику
"Взрослые дома есть?" Зеленский показал новое фото и нарвался на критику
"Взрослые дома есть?" Зеленский показал новое фото и нарвался на критику
"Взрослые дома есть?" Зеленский показал новое фото и нарвался на критику

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленского раскритиковали за то, что он во время встречи с главами министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом не стал придерживаться дресс-кода.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей Богдан
Место
Украина
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