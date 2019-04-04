"Вызывают бешенство!" В России раскрыли реакцию Кремля на выборы в Украине

Первый тур президентских выборов в Украине показал, что они – демократичные и честные, но "довольно часто демократическим путем к власти приходят люди, не слишком этой власти достойны".
Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL высказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман.
"Демократические, честные выборы вовсе не обязательно приводят к хорошему результату. Они могут привести и к плохому. К сожалению, довольно часто демократическим путем к власти приходят люди, не слишком этой власти достойны", — заметил он.
В то же время политик подчеркнул: украинские выборы "вызывают совершенное бешенство у нашего начальства", поскольку "представить себе такие выборы у нас абсолютно невозможно". "У нас, к сожалению, просто невозможен второй тур", - констатировал Гозман.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 марта Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко.
1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила лидеров избирательной гонки на теледебаты, которые назначены на 19 апреля.
2 апреля в штабе Зеленского заявили, что кандидат готов к встрече с Порошенко, однако если позволит график студии "Квартал 95".
Порошенко сначала сказал, что не видит смысла в подобных "собачьих боях", однако вскоре сам вызвал Зеленского на дебаты.
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