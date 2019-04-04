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"Вызывают бешенство!" В России раскрыли реакцию Кремля на выборы в Украине

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Первый тур президентских выборов в Украине показал, что они – демократичные и честные, но "довольно часто демократическим путем к власти приходят люди, не слишком этой власти достойны".

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL высказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман.

"Демократические, честные выборы вовсе не обязательно приводят к хорошему результату. Они могут привести и к плохому. К сожалению, довольно часто демократическим путем к власти приходят люди, не слишком этой власти достойны", — заметил он.

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В то же время политик подчеркнул: украинские выборы "вызывают совершенное бешенство у нашего начальства", поскольку "представить себе такие выборы у нас абсолютно невозможно". "У нас, к сожалению, просто невозможен второй тур", - констатировал Гозман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Леонид Гозман
Место
Украина
Теги
Выборы ПрезидентаВыборы 2019
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
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