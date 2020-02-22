"Вызывайте санитаров": украинцев озадачило странное фото министра юстиции

Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал очередное странное фото, где он читает книгу стоя на руках.

Пост на страницы Малюськи в Facebook стали активно обсуждать в социальной сети. Пользователи шутят, что министр "снова забыл принять таблетки".

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать #ПравительствоТехнократов", – подписал фото Малюська.

Денис Малюська Facebook/Denis Malyuska

Как писал OBOZREVATEL ранее, министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал странное фото, пригрозив увольнением всем, кто пойдет на саботаж из-за возможной отставки премьер-министра Алексея Гончарука, подавшего соответствующее заявление.

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