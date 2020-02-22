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22 февраля • обновлено в 16:47
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"Вызывайте санитаров": украинцев озадачило странное фото министра юстиции

3.9т
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Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал очередное странное фото, где он читает книгу стоя на руках.

Пост на страницы Малюськи в Facebook стали активно обсуждать в социальной сети. Пользователи шутят, что министр "снова забыл принять таблетки".

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать #ПравительствоТехнократов", – подписал фото Малюська.

Денис Малюська

Денис Малюська

Facebook/Denis Malyuska

Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции
Украинцев озадачило странное фото министра юстиции

Как писал OBOZREVATEL ранее, министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал странное фото, пригрозив увольнением всем, кто пойдет на саботаж из-за возможной отставки премьер-министра Алексея Гончарука, подавшего соответствующее заявление.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Денис Малюська
Место
Украина
Тег
фотографии
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
З Чернівецького теж усі сміялися та дивувалися, а він зі своє командою роздерибанив Київ і втік. Не надоїло сміятися з мілліонерів?
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Предводитель xoxлоф!
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