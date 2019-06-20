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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Вызывает много вопросов": решение КСУ по выборам поставили под сомнение

1.3тЧитать материал на украинском

Решение Конституционного суда Украины, который признал Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады конституционным, "вызывает много вопросов и замечаний".

"На мой взгляд, были все основания признать Указ президента неконституционным", – заявил в комментарии OBOZREVATEL экс-судья Конституционного суда Украины Николай Козюбра.

Конституционный суд Украины

Конституционный суд Украины

Інформатор

"Я пока что не знаком с решением КСУ и с приведенной в нем аргументацией. Как там сложилось – мне трудно судить. Я могу догадываться, что это сугубо формальная, догматическая аргументация", – сказал он.

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В этом контексте Козюбра заметил, что "здесь вопрос сам по себе сложнее". В частности, он напомнил о том, что "главное задание парламентской коалиции – сформировать правительство и поддерживать правительственные инициативы. Никто формально не считает, сколько депутатов насчитывает коалиция".

"Но это не первое решение Конституционного суда, которое вызывает много вопросов и замечаний", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, 20 июня Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов. Таким образом, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивВнеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Конституционный суд УкраиныВерховная Рада Украины
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