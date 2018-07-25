"Вызвало истерику в Москве": Пионтковский пояснил, о чем договорились Путин и Трамп

Переговоры глав США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки закончились ничем - стороны и не могли достигнуть каких-либо соглашений.

Как заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, президенты всего лишь "договорились договариваться", пишет "Гордон".

"Да они и не могут ни о чем договориться – Трамп не может реализовать ничего из того, что нужно Путину. Например, они бы с удовольствием договорились об отмене санкций, но президент США не может такого сделать. Для этого Конгресс принимал специальный закон", – пояснил политолог.

Пионтковский отметил, что принятие США новых санкций против ряда представителей кремлевской верхушки вызвало истерику в Москве.

"Более того, простые россияне даже одобрили персональные санкции против путинского окружения. Мол, наконец-то хоть кто-то ими занялся", – добавил он.

По его мнению, Путин подставил Трампа на фоне "перетягивания каната" между ним и почти всем военно-политическим истеблишментом США. При этом глава Белого дома демонстрирует все большую зависимость от президента РФ.

"На пресс-конференции с Путиным Трамп выглядел жалким пуделем, виляющим хвостиком перед своим хозяином. И реакция Вашингтона на это становится угрожающей для президента США. Промежуточные выборы в Сенат 6 ноября превращаются по существу в референдум по Трампу. Путин в свою очередь подставил Трампа, слишком активно демонстрируя, что он доминантный самец в этой паре", – заключил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Белом доме назвали единственную договоренность Трампа и Путина.