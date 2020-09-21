Вызов всему миру: Зеленский в ООН рассказал, зачем Россия захватила Крым и Донбасс

Оккупация Крыма и война на Донбассе похожи на попытки России вернуться к разделению сфер влияния, что в свое время стало причиной Второй мировой войны.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеовыступлении для ООН по случаю 75-й годовщины создания организации. Заседание высокого уровня было организовано 21 сентября в Нью-Йорке в формате видеоконференции, передает "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что "человечество должно было выучить трагический урок Второй мировой войны, но оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе доказывают, что этот урок не усвоен".

Президент заявил, что война в Украине – это война в Европе: "И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это подобно попытке вернуться к разделению сфер влияния в мире".

"К сожалению, мы должны признать, что мир 21-го века полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека", – сказал он.

"За предыдущие 75 лет человечество взошло на самые высокие вершины, погружалось в глубочайшие впадины, осваивало космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН удаленно. Итак, действительно ли мы не в состоянии остановить агрессию и войны? Действительно ли нам нужны новые кровавые уроки, чтобы переосмыслить наше существование на этой планете?" – спросил президент.

Зеленский также отметил, что пандемия коронавируса потрясла весь мир, и нужно обратить внимание на этот сигнал, чтобы положить конец разногласиям.

"Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и приступить к их постоянному и полному выполнению. Начнем же сейчас! "Планеты Б" у нас нет, мы живем здесь и только один раз", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин предложил создать на Донбассе временное правительство и ввести миротворцев ООН. Он хочет, чтобы их разместили не только на линии разграничения, но также на границе с РФ.