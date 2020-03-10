У главы Минздрава Украины Ильи Емца нет комплексного понимания системы здравоохранения и реформу при нем ничего хорошего не ждет.

Об этом изданию LIGA.net рассказали люди, которые общались с новым министром или присутствовали во время его разговоров.

Один из собеседников заявил, что врач он отличный, но реформу при нем ничего хорошего не ждет, потому что у него армейский характер и он не готов слушать и слышать.

"Как сказал, так и должно быть", – отметил источник, добавив, что с таким подходом невозможно внедрять сложную реформу.

В беседе с коллективом Минздрава Емец намекнул, что нынешний план реформы системы здравоохранения может быть изменен.

Илья Емец glavcom.ua

"Все говорят: 1 апреля (на 1 апреля запланирован запуск второго этапа медреформы – прим. ред.). Для меня главное не 1 или 2 апреля, а как немцы говорили, что начали реформу в 1949 году, а продолжают ее и сейчас. Наша модель, которая продолжит реформу, не будет разрушать то прекрасное, что есть и осталось в любой старой системе. Пошли слухи, что Емец – совковые принципы, это неправда", – подчеркнул новый министр.

Он добавил, что заложенные в программу медицинских гарантий 72 миллиарда гривен являются лишь частью модели, которую он предложит. "Реформа – плохое слово. Модернизация", – подчеркнул Емец.

В эфире одного из телеканалов глава Минздрава заявил, что его задача – сделать "эволюцию в реформе". Самой главной частью, по его мнению, является специализированная помощь.

Что касается Национальной службы здоровья (НСЗУ), которая будет играть важную роль во втором этапе медреформы, то ее попробуют изменить, однако ликвидировать ее не будут. "Национальная служба здоровья – только название и функции поменять. Это должен быть страховой полис сначала базового уровня, потом – второго, а далее - третьего", – пояснил Емец.

На нескольких встречах Емец сказал присутствующим, что в НСЗУ не нужно столько людей. По словам собеседника издания, министр заявил о необходимости пересмотреть зарплаты, структуру.

Также издание отмечает, что Емец хочет изменить структуру в министерстве, как это в свое время сделала Зоряна Скалецкая, чтобы "вымыть" неугодных и установить свои порядки.

"Вся структура будет другой. Основные замы назначены в среду, основные департаменты, как я вижу, будут назначены. Есть устное согласие премьера, что в Минздраве появиться второй первый заместитель министра по вопросам санэпидемического надзора", – сказал он коллективу Минздрава.

По мнению источников издания, у руководства Минздрава почти нет выбора, кроме как продолжить реформу. Если оно рискнет запустит процесс торможения или отмены реформы, ест угроза, что все медучреждения, кроме семейной медицины, останутся без средств уже в апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на отсрочку запуска второго этапа медицинской реформы, заявив, что с такими инициативами не стоит спешить.

Напомним, что 1 апреля 2020 года должен стартовать второй этап медицинской реформы, касающийся поликлиник и больниц. Согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медуслуг должна будет оплачивать НСЗУ.

В бюджете, как заявлял экс-премьер Алексей Гончарук, заложено 72 млрд гривень на выполнение программы бесплатных медуслуг.

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