Бывший глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан решил вернуться к работе адвоката.

Об этом свидетельствует данные в Едином реестре адвокатов Украины. Так, указано что с 25 февраля возобновили его право на занятие адвокатской деятельностью согласно заявлению.

Как уточняет LIGA.net, у самого Богдана и членов его команды не удалось узнать, уйдет ли экс-глава ОП окончательно в адвокатуру или рассматривает возможность вернуться на должность в государственных органах.

Выяснилось, что делает Богдан после отдыха на Сейшелах The Page

"Сейчас Богдан отдыхает и перезагружается", – отметил один из руководителей фракции "Слуга народа".

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Напомним, после отставки Богдан хвастался в сети фото с отдыха на Сейшельских островах и жаловался, что ему скучно без работы. Также бывший глава ОП зазывал на острова "девочек".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан показал справку о получении заработной платы за все время пребывания на должности главы ОП. Он заверил, что отдал деньги на благотворительность.

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