Выяснились спонсоры Вакарчука на выборах в Раду: кто они

В партии украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" назвали первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании политсилы.
Ими стали три бизнесмена, работающие в украинских и международных предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте "Голоса".
Святослав Вакарчук на презентации партии
Уточняется, что первыми партию Вакарчука поддержали:
инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital с продаж долговых ценных бумаг Сергей Фурса;
региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук;
бывший президент "Киевстара", основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.
Святослав Вакарчук и доноры его партии
goloszmin.org
В то же время в "Голосе" отметили, что первый взнос партия получила от самого Святослава Вакарчука.
"Мы благодарны за поддержку всем, кто хочет настоящих изменений и доверяет нам их делать. Людям, которые поддерживают новую политику, которые сами становятся изменениями, вкладывая в них свои силы и ресурсы. И нам есть что предложить в ответ – это наш список кандидатов в парламент, который состоит из молодых специалистов. За нами будущее и мы знаем, как его строить", – цитирует пресс-служба Вакарчука.
Напомним, согласно результатам свежего опроса группы "Рейтинг", в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля проходят пять партий.
"Слуга народа" – 47,5%;
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,4%;
"Европейская солидарность" – 7,9%;
ВО "Батьківщина" – 7,5%;
"Голос" – 6,4%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году, но перед этим признался, что идет в политику.
Владимир Зеленский, который выиграл президентские выборы, сообщил, что был готов уступить и поддержать Вакарчука на выборах, если бы тот баллотировался.
16 мая в Киеве лидер группы "Океан Ельзи" представил свою партию и назвал нескольких ее членов.
Вскоре Вакарчук заявил, что вместе с "Голосом" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.
При этом известный социолог уверен, что Вакарчук проиграет Зеленскому на выборах в Раду, однако все же сможет "откусить" его рейтинг, как и отобрать часть голосов Петра Порошенко.
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