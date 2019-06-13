Выяснились спонсоры Вакарчука на выборах в Раду: кто они

В партии украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" назвали первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании политсилы.

Ими стали три бизнесмена, работающие в украинских и международных предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте "Голоса".

Святослав Вакарчук на презентации партии

Уточняется, что первыми партию Вакарчука поддержали:

инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital с продаж долговых ценных бумаг Сергей Фурса ;

региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук ;

бывший президент "Киевстара", основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.

Святослав Вакарчук и доноры его партии goloszmin.org

В то же время в "Голосе" отметили, что первый взнос партия получила от самого Святослава Вакарчука.

"Мы благодарны за поддержку всем, кто хочет настоящих изменений и доверяет нам их делать. Людям, которые поддерживают новую политику, которые сами становятся изменениями, вкладывая в них свои силы и ресурсы. И нам есть что предложить в ответ – это наш список кандидатов в парламент, который состоит из молодых специалистов. За нами будущее и мы знаем, как его строить", – цитирует пресс-служба Вакарчука.

Напомним, согласно результатам свежего опроса группы "Рейтинг", в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля проходят пять партий.

"Слуга народа" – 47,5%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,4%; "Европейская солидарность" – 7,9%; ВО "Батьківщина" – 7,5%; "Голос" – 6,4%.

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