Выяснилась подозрительная деталь из жизни нового главы Черкасщины

Новый глава Черкасской областной государственной администрации Игорь Шевченко в свое время сменил фамилию.

Об этом написало издание "18000" со ссылкой на собственные источники. Ранее у Шевченко была фамилия Кикоть.

Когда и почему она была изменена источники не объяснили.

Глава Черкасской ОГА

В среду, 31 июля, журналист пытался взять у Шевченка комментарий по поводу фамилии, однако новоиспеченный глава ОГА пообещал ответить на все вопросы на пресс-конференции на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской ОГА Шевченко. Мужчина родился в 1972 году, он юрист и предприниматель.

Позже оказалось, что чиновник в стране-агрессоре имеет квартиру и на правах совладельца – нежилое помещение и земельный участок. Информация об этом указана в его электронной декларации за 2018, которую тогда еще кандидат на должность главы ОГА подал 25 июня 2019.

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