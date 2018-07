Вывели $40 млрд: расследование показало, как Янукович и Ко присваивали деньги

Бывший президент Виктор Янукович и его так называемая "Семья", которая насчитывает 56 человек из ближайшего окружения, вывели из Украины $40 млрд государственных активов.

После его бегства страны Запада, в частности, Великобритания, США и Латвия отследили путь средств, которые вывел Янукович и его ближайшее окружение, в том числе экс-руководитель избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. Было обнаружено $700 млн, выведенных в период с 2008 по 2014 год, передает американское издание BuzzFeed.

Установлено, что деньги переводились на счета подконтрольных им офшорных фирм. Среди них была консалтинговая фирма Davis Manafort Partners, которая занималась избирательной кампанией и имиджем Януковича.

ФБР направило группу следователей в Киев для исследования правительственной документации, а агенты обратились к банкам за дополнительной информацией о том, как эти транзакции работали. Интерпол объявил Януковича в розыск.

Согласно письмам, представители американских властей считали, что финансовый разведки Украины, Великобритании, Швейцарии, Латвии и на Кипре заинтересуется письмами с данными о подозрительных транзакциях. Отдел казначейства США начал сбор записей еще в 2014 году, когда ФБР впервые начало отслеживать подозрительные отмывания денег со стороны администрации Януковича. Действия не привели к результату пока не всплыли снова во время расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера дел против Манафорта. Он является "ключевым свидетелем" в трех текущих уголовных делах в Украине. В Киеве утверждают, что Манафорт владеет важной информацией.

В ходе исследования документов выяснилось, что компания олигарха Сергея Курченко отмыла через счета в иностранных банках $1,5 млрд, которые вернулись в госбанки Украины как ценные бумаги.

Дела "Семьи" Януковича расследуют пять разных подразделений Генеральной прокуратуры. Начальник отдела спецрасследований Сергей Горбатюк рассказал, что отсутствие координации между подразделениями создает препятствия для прокуроров и судов.

Бывший первый заместитель генпрокурора Николай Голомша был одним из первых следователей по делу Курченко. В мае 2014 года он поручил, чтобы "$200 млн были заморожены на счетах Курченко в Латвии". Через несколько недель все следователи его команды были заменены.

В последние полгода президентства Януковича были замечены подозрительные сделки компании его старшего сына Александра "МАКО" на $74 млн. В банковских транзакциях каждые три-четыре дня они значились как "предоплата за уголь".

В 2014 году правоохранительные органы США предоставили Украине информацию о счетах за границей, принадлежавших соратникам Януковича и бывшим государственным чиновникам. Однако дела по данной информации редко доходили до суда. Украинское правосудие не преследовало никого из режима Януковича.

Отмечается, что даже после бегства Януковича "Семья" контролировала большие активы в Украине. В частности, компания Activ Solar Андрея Клюева совершила 71 подозрительную транзакцию за один месяц на общую сумму $11 млн. Сделки проводились в The Bank of New York Mellon и других местах отмывания денег, в частности в России, Латвии, на Кипре и Багамских островах.

Кроме того, власти Швейцарии заморозили активы Клюева, в том числе 26 миллионов франков и особняк.

Еще один член семьи, экс-министр экологии Николай Злочевский упоминался в отчетах Deutsche Bank после того, как его компании перечислили $124 млн со счетов на Кипре в украинский PrivatBank в Латвии. Представители США сообщили украинским правоохранителям информацию о подозрительной сделке в начале ноября 2014 года. Спустя два года СМИ Латвии сообщили, что Украина не помогла провести полицейское расследование. В настоящее время со Злочевского сняты все обвинения.

Издание отмечает, что основную часть информации о выведенных активах Виктора Януковича и "Семьи" украинские власти проигнорировали и очень мало дел доведено до суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля суд ЕС аннулировал санкции против бывшего главы Администрации президента, экс-секретаря СНБО Андрея Клюева.