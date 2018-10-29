Выстроят эшелоны: Россия пригрозила Украине оборонительным поясом у Сочи

Вступление Украины и Грузии в НАТО станет военной и экономической проблемой для России. В РФ пообещали в ответ выстроить оборонительный пояс близ Сочи.

Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, передает "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что России придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника.

"Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы - Сочи", - заявил он.

Келин добавил, что при таком сценарии России "придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны".

"И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины", - добавил он.

При этом Келин уверен, что в ближайшее время Украина в НАТО не вступит.

"Но если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО "спровоцирует" серьезный конфликт.