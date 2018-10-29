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Выстроят эшелоны: Россия пригрозила Украине оборонительным поясом у Сочи

6.6тЧитать материал на украинском

Вступление Украины и Грузии в НАТО станет военной и экономической проблемой для России. В РФ пообещали в ответ выстроить оборонительный пояс близ Сочи.

Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, передает "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что России придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника.

"Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы - Сочи", - заявил он.

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Келин добавил, что при таком сценарии России "придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны".

"И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины", - добавил он.

При этом Келин уверен, что в ближайшее время Украина в НАТО не вступит.

"Но если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО "спровоцирует" серьезный конфликт.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
НАТО
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росийские свиньи идет 4 год войны! какая нахрен оборонва выплядки?? война до полной победы
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Дейман Алон
Дейман Алон
Украину Педерашка своими эшелонами уже не испугает, а если в Азовском море будет продолжать выделываться, то в Мариуполе построим базу НАТО.
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Сочи - ТРЕТЬЯ столица ??? Кубань об том знает, блядь ? Зарплату 15 тыс. срублей в месяц там за милость божью считают...
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