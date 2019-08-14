"Выстрел в спину армии": Порошенко жестко прокомментировал сокращение Комитета по делам ветеранов

Сокращение Комитета по делам ветеранов Верховной Рады Украины – это выстрел в спину армии, а также первый шаг к сворачиванию государственной политики по отношению к защитникам страны.

Такое мнение высказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook. По его словам, это может привести к ликвидации стратегически важного Министерства по делам ветеранов.

"Сокращение Комитета по делам ветеранов – это еще один выстрел в спину армии. Первый шаг к сворачиванию государственной политики по отношению к защитникам – социальной защиты ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников Революции Достоинства", – написал Порошенко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко с людьми Facebook Петра Порошенко

Он вспомнил, что во всех государствах, участвующих в вооруженных конфликтах, есть Министерства ветеранов. По мнению Порошенко, сохранить его функционирование в Украине очень важно.

"Поддержку Министерству ветеранов Украины уже предоставили наши страны-партнеры: США, Канада, Великобритания. Надеюсь, что сегодня у новоизбранных депутатов хватит здравого смысла, чтобы принять правильное политическое решение", – подчеркнул пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" настояла на том, что генерал-лейтенант Михаил Забродский должен возглавить комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде девятого созыва.

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