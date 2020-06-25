Выставлять на аукцион животных больше не будут: Малюська рассказал о счастливой судьбе львов, питонов и собак

Кабинет министров Украины принял постановление Министерства юстиции и таким образом отменил проведение аукционов по продаже конфискованных домашних и диких животных.

Как говорится на сайте Министерства юстиции, теперь все конфискованные животные будут безвозмездно передаваться в приюты, зоопарки и другие подобные учреждения.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, аукционы были, по сути, неэффективными, так как, например, конфискованного льва, изъятого из-за ненадлежащего обращения, выкупал обычно тот же хозяин.

"Даже если животное доставалась кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благосостоянии животного речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продажи диких и домашних животных через аукционы больше не будет", – заявил он.

По словам министра, проблема была крайне актуальной, так как в очереди на продажу находились три льва (Риччи, Витольд, Багира), шестеро медведей (Балу, Маша, Мальвина, Анна, Потап, Тимоша), несколько питонов и собака. Теперь их передадут в надлежащие учреждения.

"Кажется, теперь у этих животных будет все хорошо", – написал Малюська на своей Facebook-странице.

Конфискованных животных теперь будут отдавать в приюты и зоопарки Facebook-страница Дениса Малюськи

Конфискованных животных теперь будут отдавать в приюты и зоопарки Facebook-страница Дениса Малюськи

Конфискованных животных теперь будут отдавать в приюты и зоопарки Facebook-страница Дениса Малюськи

Конфискованных животных теперь будут отдавать в приюты и зоопарки Facebook-страница Дениса Малюськи

Конфискованных животных теперь будут отдавать в приюты и зоопарки Facebook-страница Дениса Малюськи

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Денис Малюська рассказывал, что его ведомство продавало собак, которых по решениям судов государство забирало у хозяев. Тогда сообщалось, что в системе СЕТАМ ожидалось появление трех львов и пяти медведей на продажу.