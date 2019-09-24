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24 сентября • обновлено в 18:42
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Высший совет правосудия получил нового главу: что известно

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Новым председателем Высшего совета правосудия вместо Владимира Говорухи стал Андрей Овсиенко.

За его кандидатуру на тайном голосовании во вторник, 24 сентября, отдали голоса 12 членов ВСП, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Овсиенко был избран членом ВСП XIV внеочередным съездом судей Украины в марте 2017 года. С мая 2019-го он был секретарем Третьей дисциплинарной палаты.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Укринформ

"Высший совет правосудия решил прекратить полномочия председателя ВСП Говорухи Владимира Ивановича на основании его заявления", – говорится в сообщении. Уточняется, что такое решение он принял в связи с необходимостью прохождения лечения.

Согласно ст. 22 закона Украины "О Высшем совете правосудия", председатель ВСП избирается из членов Высшего совета сроком на два года.

Голосование является тайным и происходит путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами Высшего совета правосудия.

Андрей Овсиенко

Андрей Овсиенко

vru.gov.ua

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Место
Украина
Теги
политика голосование
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