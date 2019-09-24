Высший совет правосудия получил нового главу: что известно

Новым председателем Высшего совета правосудия вместо Владимира Говорухи стал Андрей Овсиенко.
За его кандидатуру на тайном голосовании во вторник, 24 сентября, отдали голоса 12 членов ВСП, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Овсиенко был избран членом ВСП XIV внеочередным съездом судей Украины в марте 2017 года. С мая 2019-го он был секретарем Третьей дисциплинарной палаты.
Иллюстрация
Укринформ
"Высший совет правосудия решил прекратить полномочия председателя ВСП Говорухи Владимира Ивановича на основании его заявления", – говорится в сообщении. Уточняется, что такое решение он принял в связи с необходимостью прохождения лечения.
Согласно ст. 22 закона Украины "О Высшем совете правосудия", председатель ВСП избирается из членов Высшего совета сроком на два года.
Голосование является тайным и происходит путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами Высшего совета правосудия.
Андрей Овсиенко
vru.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL:
18 сентября монобольшинство президентской партии "Слуга народа" и представители других политических сил в Верховной Раде проголосовали во втором чтении за проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала его работы).
В ВАСУ будет работать 130 человек. Их зарплатный фонд составит более 4 млн гривен.
Ранее, 7 мая, главой Высшего антикоррупционного суда стала 37-летняя Елена Танасевич.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся