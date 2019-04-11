В Совете Европы высоко оценили отбор судей в Высший антикоррупционный суд

Назначение судей Высшего антикоррупционного суда – это знаменательное событие, и Совет Европы поддержал и поддерживает стремление Украины в создании этого суда.

Об этом заявил Специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы Режи Брийя 11 апреля после принятия присяги судьями Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

"Высшая квалификационная комиссия судей Украины сработала очень хорошо при отборе кандидатов в этот суд. Мы ценим их работу и работу международных экспертов, которые им помогали", – сказал Брийя.

Режи Брийя YouTube

Представитель Совета Европы отметил, что очень важно продолжать судебную реформу в том ключе, который сейчас есть.

Режи Брийя добавил, что судебная реформа в Украине является беспрецедентной, ее признает и поддерживает международное сообщество. "Создание новых учреждений – это действительно важный результат. В частности, недавно был создан Верховный Суд. Он качественно рассматривает очень много вопросов. И я надеюсь, что в ближайшее время Антикоррупционный суд начнет рассмотрение дел", – отметил представитель Генерального секретаря Совета Европы.

Он надеется, что реформа будет продолжаться, ведь Совет Европы намерен и в дальнейшем помогать в этом направлении.

Напомним, 11 апреля 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал Указы, которыми назначил на должности 38 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, которые были избраны во время прозрачного конкурса, который длился с августа 2018 года, Высшей квалификационной комиссией судей Украины и рекомендованы до назначения Высшим советом правосудия.

Создание Высшего антикоррупционного суда было одной из важных составляющих судебной реформы, которая происходит в Украине. Отныне 38 судей Высшего антикоррупционного суда приступают к исполнению обязанностей в совершенно новом суде. Среди них – судьи, и ученые, и адвокаты. Высший антикоррупционный суд должен заработать уже в начале лета. К нему перейдут все дела по топ-коррупционерам, даже те, что уже рассматриваются в обычных судах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Высшем антикоррупционном суде Украины будут работать 130 человек. Их зарплатный фонд составит более 4 млн гривен.

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