"Вышли к людям в брониках!" Геращенко разгромила поездку "слуг народа" на Донбасс

Члены комитета нацбезопасности, которые появились в Золотом и Станице Луганской в бронежилетах и касках, ставят под сомнение слова президента Владимира Зеленского о разведении и безопасности этих мест.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат из парламентских фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Она обратилась к парламентариям с вопросом для чего им каски в зоне разведения войск.

"Коллеги, у меня к вам вопрос - а зачем вы напялила на себя броники и каски? Для селфи оно может и красиво, но практически и политически - это анекдот. Там же развели войска. И уже не стреляют даже снайперы, не говоря о тяжелом оружие", - написала нардеп.

Ирина Геращенко

Она возмутилась действиями политиков, которые вышли к людям в касках.

"В Станице тысячи мирных жителей ежедневно переходит КПВВ. Вы хоть подумали, как они воспринимают политиков из Киева в брониках... Мы бывали в Станице и Золотом, в Катериновке десятки раз, но никогда не выходили к людям в брониках", - написала Геращенко.

"Вы уже ВР превратили в клоунаду, зачем превращать в цирк свои выездные заседания. Смешно и стыдно", - отметила политик.

Она добавила, что бронежилеты нужны, если вы сражаетесь, выполняете боевые задачи, если вы в Водяном, Песках, Широкино. А не для селфи "миротворцев".

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября украинская сторона начала отвода войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

В псевдореспублике "ЛНР" также заявили о начале разведения сил и средств в Золотом.

При этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ветераны-добровольцы АТО, которые находятся в Золотом, не нарушают законов Украины.

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