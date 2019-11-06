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6 ноября • обновлено в 14:58
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"Вышли к людям в брониках!" Геращенко разгромила поездку "слуг народа" на Донбасс

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Члены комитета нацбезопасности, которые появились в Золотом и Станице Луганской в бронежилетах и касках, ставят под сомнение слова президента Владимира Зеленского о разведении и безопасности этих мест.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат из парламентских фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Она обратилась к парламентариям с вопросом для чего им каски в зоне разведения войск.

"Коллеги, у меня к вам вопрос - а зачем вы напялила на себя броники и каски? Для селфи оно может и красиво, но практически и политически - это анекдот. Там же развели войска. И уже не стреляют даже снайперы, не говоря о тяжелом оружие", - написала нардеп.

Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

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Она возмутилась действиями политиков, которые вышли к людям в касках.

"В Станице тысячи мирных жителей ежедневно переходит КПВВ. Вы хоть подумали, как они воспринимают политиков из Киева в брониках... Мы бывали в Станице и Золотом, в Катериновке десятки раз, но никогда не выходили к людям в брониках", - написала Геращенко.

"Вы уже ВР превратили в клоунаду, зачем превращать в цирк свои выездные заседания. Смешно и стыдно", - отметила политик.

Она добавила, что бронежилеты нужны, если вы сражаетесь, выполняете боевые задачи, если вы в Водяном, Песках, Широкино. А не для селфи "миротворцев".

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Ирина Геращенко
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lykin vasa
lykin vasa
А когда делегация от еврейской солидарности во главе с доном Пэдрой посетят Золотое и Луганское?
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