"Вырезают видео и передают росТВ": Сюмар заявила о журналистах-"шпионах" из Рады 

Часть журналистов, аккредитованных в Верховной Раде Украины, сотрудничает с российскими спецслужбами.

Об этом сообщила нардеп ("Народный фронт"), глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, ссылаясь на данные Службы безопасности Украины, передает "Укринформ".

"У меня есть часть представлений от СБУ, что такие "журналисты" сотрудничают с российскими спецслужбами. Они сначала провоцируют определенные ситуации, снимают их, а затем вырезают фрагменты видео и передают их российским телеканалам", — отметила она.

Сюмар подчеркнула, что это делается для информационной войны против Украины: сначала спровоцировать, а потом активно массировать и использовать это в средствах пропаганды.

"Четыре тысячи аккредитованных журналистов в Верховной Раде — это маразм. Большая часть этих людей занимается там неизвестно чем, но не освещением деятельности парламента", — считает глава комитета.

Виктория Сюмар ТСН

По ее мнению, спикер парламента должен подписать соответствующее положение об аккредитации, если не удается принять закон.

Сюмар заверила, что комитет по вопросам свободы слова и информационной политики примет несколько решений о лишении аккредитации парламентских журналистов, "чтобы неповадно было всем подряд аккредитовываться и заниматься информационным киллерством по заказу одних игроков против других".

"Да, аккредитация — это не праздный инструмент, а создание условий для журналистов, которые занимаются освещением работы Верховной Рады. Если же определенные лица получают карточку аккредитации, чтобы "козырять" ею перед полицией, то это несерьезно, и таким образом мы себя в клоунов превращаем", — сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее регламентный комитет Верховной Рады предложил запретить съемку нардепов без их согласия и изымать у журналистов видеоматериалы, отснятые после отказа народных избранников.

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