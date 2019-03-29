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"Вырезают видео и передают росТВ": Сюмар заявила о журналистах-"шпионах" из Рады 

2.4тЧитать материал на украинском

Часть журналистов, аккредитованных в Верховной Раде Украины, сотрудничает с российскими спецслужбами.

Об этом сообщила нардеп ("Народный фронт"), глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, ссылаясь на данные Службы безопасности Украины, передает "Укринформ".

"У меня есть часть представлений от СБУ, что такие "журналисты" сотрудничают с российскими спецслужбами. Они сначала провоцируют определенные ситуации, снимают их, а затем вырезают фрагменты видео и передают их российским телеканалам", — отметила она.

Сюмар подчеркнула, что это делается для информационной войны против Украины: сначала спровоцировать, а потом активно массировать и использовать это в средствах пропаганды.

"Четыре тысячи аккредитованных журналистов в Верховной Раде — это маразм. Большая часть этих людей занимается там неизвестно чем, но не освещением деятельности парламента", — считает глава комитета.

Виктория Сюмар

Виктория Сюмар

ТСН

По ее мнению, спикер парламента должен подписать соответствующее положение об аккредитации, если не удается принять закон.

Сюмар заверила, что комитет по вопросам свободы слова и информационной политики примет несколько решений о лишении аккредитации парламентских журналистов, "чтобы неповадно было всем подряд аккредитовываться и заниматься информационным киллерством по заказу одних игроков против других".

Новости
Среди аккредитованных в Верховную Раду журналистов, не все журналисты — депутат

"Да, аккредитация — это не праздный инструмент, а создание условий для журналистов, которые занимаются освещением работы Верховной Рады. Если же определенные лица получают карточку аккредитации, чтобы "козырять" ею перед полицией, то это несерьезно, и таким образом мы себя в клоунов превращаем", — сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее регламентный комитет Верховной Рады предложил запретить съемку нардепов без их согласия и изымать у журналистов видеоматериалы, отснятые после отказа народных избранников.

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Персона
Виктория Сюмар
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Макарский Александр
Макарский Александр
Рагулихе везде чудится рука Кремля. Треба лечиться коноплей по рецепту ликаря Супрун
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Рожа у нее какая то 50 летняя..сколько ей лет?
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1
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Дура.
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1
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