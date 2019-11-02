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3 ноября • обновлено в 01:32
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"Выпью всю кровь!" Богдан отреагировал на драку с Бакановым

2.9т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Андрей Богдан посмеялся над слухами о драке с главой СБУ Иваном Бакановым.

Накануне сообщалось, что Баканов выбил Богдану зуб. Вскоре в Facebook Богдан опубликовал фото, на котором продемонстрировал, что все зубы на месте.

"Баканов не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!" - посмеялся Богдан.

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Андрей Богдан

Андрей Богдан

ФБ Богдана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Богдан рассказал об общении Офиса президента с олигархами.

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Персоны
Иван Баканов Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Офис президента
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