''Выполняю решение суда'': Насиров сделал официальное заявление

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров официально заявил о том, что 27 декабря приступил к выполнению своих полномочий.

Он подчеркнул, что это было сделано в рамках выполнения соответствующего решения суда. Свою позицию Насиров изложил на личной странице в Facebook.

"Таким образом, с 27 декабря 2018 года я на законных основаниях занимаю должность председателя ГФС Украины. Конституцией и Законами Украины установлено, что решение суда является обязательным к исполнению. Решением суда я восстановлен в должности председателя ГФС Украины, и выполнение решения в этой части суд постановил осуществить немедленно", — отметил глава ГФС.

Кроме того, он добавил, что любые ссылки отдельных лиц на то, что для восстановления его в должности необходимо распоряжение Кабинета министров Украины, являются неправомерными. Ведь такое распоряжение необходимо лишь при назначении или увольнении председателя ГФС Украины.

Роман Насиров

Насиров напомнил: в установленном порядке предоставил правительству, а также ГФС Украины все необходимые документы, а именно: решение суда и исполнительный лист о восстановлении его в должности.

"Согласно действующему законодательству, после получения и регистрации установлен трехдневный срок исполнения судебного решения, закончившийся 26 декабря 2018 года. По истечении указанного срока я 27 декабря 2018 года в порядке, установленном в Конституции и Законах Украины, приступил к осуществлению полномочий председателя ГФС Украины. Решением суда было отменено незаконное распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении и восстановлено меня в должности председателя ГФС Украины. При этом суд не обязывал ни Кабинет министров Украины, ни любой другой государственный орган принимать относительно моего восстановления любые действия, в том числе — распоряжения о моем восстановлении, поскольку суд своим решением уже восстановил меня в должности председателя ГФС Украины", — написал Насиров.

Он также подчеркнул, что Конституцией Украины установлено, что суд является отдельной ветвью государственной власти. Таким образом, Насиров был восстановлен в должности председателя ГФС Украины конституционным органом государственной власти, что в установленном порядке и было исполнено.

"Дополнительно сообщаю, что 27 декабря 2018 года отдельными лицами в соцсетях и СМИ была распространена недостоверная информация в отношении председателя ГФС Украины, не соответствующая действительности и преднамеренно искажающая конституционные основания восстановлении меня в должности председателя ГФС Украины. Кроме того, никакие лица не уполномочены председателем ГФС Украины выражать позицию от имени ГФС Украины", — резюмировал Насиров.

Как сообщал OBOZREVATEL,