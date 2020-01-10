"Выполняет свою задачу": громким заявлениям Сивохо о Донбассе дали объяснение

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо пытается достучаться до пророссийских жителей Донбасса, озвучивая популярные среди них тезисы.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, комментируя намерение Сивохо привлечь Московский патриархат к разрешению конфликта на Донбассе.

Как отметил эксперт, Сивохо транслирует то, что думает большинство жителей Донбасса: "Церковь Московского патриархата и российские исполнители это хорошо, мы должны дружить с Россией и так далее".

"Он – коммуникатор между вроде как проукраинским правительством Зеленского и жителями Донбасса… Естественно, его слова проукраинской частью Facebook не воспринимаются. Но у него задача другая – там наладить отношения. Он свою задачу выполняет, несмотря на то, что так неоднозначно воспринимается. Политтехнологически очень неплохой ход. Но тут вопросы к самой персоне Сивохо. Он иногда говорит такое, что гражданам Украины "на голову не налазит", – добавил он.

Тизенгаузен считает, что Сивохо может довольно долго продержаться на своем посту: "Если его примут как коммуникатора, то он будет ровно столько, сколько будет война на Донбассе идти. Если приедет в вышиванке представитель "Свободы" или какой-то другой националистической организации на Донбасс, его органически там не примут. А Сивохо примут, потому что он говорит и смотрит их глазами".

"У Зеленского в электоральной карте есть всякие. Есть те, кто любит Россию, говорит на русском языке. Есть те, кто националистических взглядов, с западной Украины, говорит только на украинском... Чем больше кластеров покрывает "Слуга народа", тем больше сшивается электоральное одеяло… Есть разные люди, которые покрывают разные направления в разных уголках страны с разными взглядами. Технологически успешно, неплохо работает", – заявил эксперт.

facebook.com/sivokho

Как сообщал OBOZREVATEL, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо принял участие в телемарафоне, посвященном детям Донбасса, который организовала УПЦ МП.

Сивохо заявил, что рассматривает Церковь в качестве посредника для мирного урегулирования. Также он подчеркнул, что для восстановления мира в Украине "нужно молчание со стороны тех, кто разжигал войну".

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