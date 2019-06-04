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"Выпили и звонили!" Вакарчук подтвердил троллинг от Коломойского с Зеленским

1.8тЧитать материал на украинском

Музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, что не контактировал в последние два года ни с президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Такое заявление прозвучало в интервью "Цензор.нет". При этом новоиспеченный политик подтвердил, что последние звонили ему и спрашивали о возможной поддержке.

"Да, была такая ситуация, я подтверждаю. С тех пор я не общался ни с одним из них ни по телефону, ни лично", – сказал Вакарчук.

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Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

На уточняющий вопрос, он подтвердил, что с тех пор прошло уже два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский рассказал, что однажды они с Зеленским после застолья позвонили Вакарчуку с вопросом о возможной поддержке. "Мы еще, помню, звонили Вакарчуку и спрашивали: "Ты поддерживаешь Зеленского или нет?", смеялись... Мы с Зеленским где-то отметили окончание финансового года. Где-то март 2017 года", – сказал он.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Игорь КоломойскийВладимир ЗеленскийСвятослав Вакарчук
Место
Украина
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Чернова Светлана
Чернова Светлана
Огромное cпаси6о тому, кто показал мне этoт прекpаcный cайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁jl4qf0e Пpocтo прoйдя прocтoй опрoc пoлучилa почти пoлугодовyю зaрплатy)) Пoльзyйтeсь, пoка еще есть возмoжноcть=)
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