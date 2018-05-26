Выпад Венгрии против Украины: в НАТО дали жесткий отпор

НАТО не планирует прекращать поддержку Украины вопреки требованиям Венгрии пересмотреть политику Альянса.

"НАТО оказывает сильную политическую и практическую поддержку Украине, и нет планов что-то менять в этом", – рассказал один из чиновников в комментарии Deutsche Welle.

В Североатлантическом Альянсе не согласны со взглядом Венгрии.

"В последние годы Украина внедрила существенные реформы в секторе обороны и безопасности, но также в сферах, включая здравоохранением, образованием и социальным обеспечением. Важно, чтобы Украина продолжала идти по пути реформ", – отметил чиновник.

Напомним, накануне Венгрия отправила Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальное обращение о пересмотре политики Альянса в отношении Украины, в котором говорилось, что в стране "провалилось реформирование". Кроме того, сторона обвинила государство в том, что оно не способно выполнять базовые обязательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.

Закон "Об основах государственной языковой политики" (Кивалова-Колесниченко) был признан не соответствующим Конституции. В связи с этим Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам.

В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе сообщил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены "дискриминационного" закона об образовании.

Позже он поставил Украине ультиматум, обвинив Киев в том, что этот закон "нарушил обязательства страны перед НАТО".