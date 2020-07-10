Вынужденных переселенцев заставляют подписывать иски против Порошенко, – Герасимов

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что юристы "пятой колонны" Кремля в течение последней недели активно обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1. По словам Герасимова, после провала в Печерском суде и скандального разоблачения руководителя следственной группы ГБР Олега Корецкого о политическом заказе по делам Порошенко Офис Зеленского пытается создать информационную "дымовую завесу" и отвлечь общество через "пленки Деркача".

"На самом деле более важным для Украины является другое. То, что Кулик заявил, что надо подавать иски против Порошенко обычным гражданам. Уже больше недели юристы "пятой колонны" обзванивают вынужденных переселенцев и призывают их подписать иски против Петра Порошенко, якобы он виноват, что они потеряли имущество, а не Российская Федерация. Я бы хотел призвать переселенцев – не будьте инструментом российской гибридной агрессии. Не подписывайте эти иски", – отметил Герасимов.

Он отметил, что сфальсифицированные "пленки Деркача" не стоят того, чтобы их комментировать – их надо сразу выбрасывать на помойку.

"Если вы хотите услышать о реальном отношении Порошенко к Путину, то приказ о контрнаступлении в 14 году благодаря которому освободили 2\3 оккупированного Донбасса, – это реальное отношение Порошенко к Путину. Инициирование суда в Гааге относительно МН-17 – это реальное отношение Порошенко к Путину. Выигрыш в Стокгольме более 4 миллиардов долларов у российского Газпрома – это реальное отношение Петра Порошенко к Путину. А еще является создание международной коалиции, а еще санкции, которые были наложены на страну-агрессора, а еще получение Томоса, а еще Морской суд в Гамбурге. И я этот список могу продолжать. И неудивительно, что после всего этого Путин заявил – кто угодно, кроме Порошенко", – напомнил Герасимов.

Он отметил, что "кино" крутили для того, чтобы прикрыть от общественности фабрикацию дел Генеральной прокуратурой с подачи Офиса президента.

"Почему именно сегодня крутили это кино? Потому что это такая дымовая завеса для того, чтобы прикрыть от общественности "Уотергейт" имени господина Корецкого, который еще раз доказал, как фальсифицируются и фабрикуются ради политического давления дела Офисом Генерального прокурора на заказ Зеленского. Для того, чтобы прикрыть от общественности то, как провалился Зеленский в Печерском суде. Чтобы прикрыть от общественности то, что Зеленский и компания вместе с Венедиктовой хотят арестовать телеканал Прямой. И много других вещей", – заметил Герасимов.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" также сообщил, что о наличии записей заявлял сам президент Зеленский во время встречи с руководителями фракций.

"Во время одной встречи с лидерами фракций в парламенте Украины Зеленский открыто сказал, что в них якобы много записей разговоров, и они готовы их выбрасывать. Поэтому большой вопрос, не в сотрудничестве ФСБ и команды Зеленского происходило то, что произошло сегодня утром", – заметил Герасимов.

Он призвал Зеленского обеспечить в соответствии с законом создание консолидированной претензии к России о компенсации за агрессию против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля известный пророссийскими взглядами народный депутат Андрей Деркач вышел на пресс-конференцию с очередной "порцией" пленок, на которых, в частности, зафиксированы, как он заверил, переговоры тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых собеседники в дружеской манере обсуждают "минские договоренности".

Порошенко назвал эту запись "грубо смонтированным фальсификатом".